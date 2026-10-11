Despliegan más de 22 mil elementos de los tres órdenes de gobierno para atender efectos del huracán Simón en el Pacífico

El Gobierno de México mantiene un operativo interinstitucional con 22 mil 589 elementos, mil 470 vehículos, 323 equipos de maquinaria pesada y 18 aeronaves para atender las posibles afectaciones del huracán Simón en las costas del Pacífico mexicano, principalmente en Jalisco y Colima, donde las autoridades reforzaron las medidas preventivas y la atención a la población.

A través de los Puestos de Comando instalados en Jalisco y Colima, dependencias federales, estatales y municipales mantienen el monitoreo permanente del fenómeno meteorológico y coordinan acciones para reducir riesgos, atender emergencias y proteger a las familias que habitan en las zonas vulnerables.

Las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional mantienen activos el Plan Marina y el Plan DN-III-E, respectivamente, en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Los centros de coordinación operativa se encuentran en Puerto Vallarta y Cihuatlán, Jalisco, así como en Manzanillo, Colima. Desde estos puntos se organizan recorridos de perifoneo, visitas domiciliarias y labores informativas para exhortar a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades y adoptar medidas de autoprotección.

Refuerzan vigilancia carretera, eléctrica y hospitalaria

Como parte de las acciones preventivas, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) desplegó personal y maquinaria especializada para atender posibles daños en la red carretera y aplicó medidas de prevención en instalaciones aeroportuarias ubicadas en zonas de riesgo.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realiza inspecciones y recorridos en la infraestructura eléctrica para agilizar la recuperación del suministro en caso de interrupciones, mientras que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre ríos, arroyos y presas para detectar posibles situaciones de riesgo.

En materia de salud, se activaron protocolos de protección para garantizar la operación de la infraestructura hospitalaria, la disponibilidad de medicamentos y la atención de emergencias.

Como medida preventiva, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendió la consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar número 170 y 179, en Jalisco, aunque se mantiene la atención de urgencias y los servicios médicos de manera ininterrumpida.

Además, las autoridades realizaron supervisiones en refugios temporales para verificar las condiciones de funcionamiento, los servicios básicos y las medidas sanitarias para recibir a las personas que requieran resguardo.

Evacúan comunidades y habilitan refugios temporales

Como parte de las medidas implementadas desde el sábado, se suspendieron las actividades no esenciales en 24 municipios prioritarios de Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit. También se mantienen recorridos de vigilancia en playas, zonas costeras y áreas susceptibles a inundaciones, ante el incremento del oleaje y los procesos de erosión asociados al fenómeno.

En Jalisco, 80 personas de la comunidad de Yelapa fueron evacuadas de manera preventiva mediante el ferry Islas Marías 1. Asimismo, continúa el monitoreo del río Marabasco y se aplicaron medidas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

La entidad cuenta con 54 refugios temporales, donde permanecen resguardadas 256 personas, de un total de 321 que fueron evacuadas preventivamente.

En Colima, las acciones se concentraron en localidades costeras como Boca de Pascuales, en el municipio de Tecomán, donde una parte importante de la población optó por trasladarse con familiares para mantenerse segura. La Secretaría de Marina instaló un Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores preventivas y proteger infraestructura estratégica.

En esa entidad, seis refugios temporales brindan atención a 143 personas evacuadas de manera preventiva.

Por su parte, en Michoacán se reforzó la vigilancia en la franja costera comprendida entre Punta San Telmo y Lázaro Cárdenas, con monitoreo constante de cauces y escurrimientos. En el estado permanecen habilitados 39 refugios temporales para atender a la población que lo requiera.

En Nayarit operan 15 refugios temporales, donde actualmente reciben atención y resguardo 115 personas evacuadas de manera preventiva en municipios prioritarios.

Llaman a seguir las recomendaciones de Protección Civil

El Gobierno de México informó que mantendrá activos los recursos humanos y materiales necesarios para responder a las posibles afectaciones del huracán Simón, con prioridad en la protección de la vida y la integridad de la población.

Las autoridades exhortaron a los habitantes de las zonas costeras a mantenerse informados mediante canales oficiales, evitar acercarse a playas y áreas de oleaje elevado, respetar las restricciones de movilidad y atender las indicaciones de Protección Civil.

También recomendaron no cruzar ríos, arroyos ni vialidades inundadas, y acudir a los refugios temporales cuando las autoridades así lo indiquen.

El operativo continuará mientras persistan las condiciones de riesgo, con el objetivo de atender oportunamente cualquier emergencia y reducir los efectos del fenómeno meteorológico en las comunidades del litoral del Pacífico