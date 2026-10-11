Huracán Simón mantiene categoría 4 frente a Jalisco; alertan por lluvias extraordinarias y oleaje de hasta 10 metros

Huracán Simón mantiene categoría 4 frente a Jalisco

El huracán Simón, categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, se mantenía este domingo frente a las costas de Jalisco, con vientos máximos sostenidos de 215 kilómetros por hora y rachas de hasta 260 kilómetros por hora, por lo que las autoridades meteorológicas mantienen la vigilancia en el Pacífico mexicano ante el riesgo de lluvias extraordinarias, inundaciones y oleaje elevado.

De acuerdo con el reporte de las 15:00 horas, tiempo del centro de México, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro del ciclón se localizó aproximadamente a 70 kilómetros al oeste de Playa Pérula, Jalisco, y a 90 kilómetros al sur de Cabo Corrientes, en la misma entidad. El sistema avanzaba hacia el nor-noroeste a una velocidad de nueve kilómetros por hora.

El fenómeno meteorológico genera condiciones adversas en varios estados del occidente del país, con los efectos más severos previstos para las zonas costeras de Jalisco y Colima.

Prevén lluvias extraordinarias en Jalisco

El SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), pronosticó lluvias extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en la costa y el oeste de Jalisco.

Asimismo, se esperan precipitaciones torrenciales, de entre 150 y 250 milímetros, en Colima; intensas, de 75 a 150 milímetros, en el sur de Nayarit y el suroeste de Michoacán, y muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el sur de Sinaloa.

Estas condiciones podrían provocar deslaves, incrementos en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas y comunidades vulnerables.

Oleaje de hasta 10 metros en las costas de Jalisco

Además de las precipitaciones, el huracán mantiene fuertes vientos y elevado oleaje en el litoral del Pacífico.

En las costas de Jalisco se registran vientos sostenidos de entre 210 y 230 kilómetros por hora, con rachas de 240 a 250 kilómetros por hora, aunque se prevé que disminuyan durante el día.

En Nayarit y Colima se pronostican vientos sostenidos de entre 100 y 120 kilómetros por hora, con rachas de 130 a 140 kilómetros por hora. En el oeste de Michoacán se esperan vientos de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con rachas de 80 a 90 kilómetros por hora, mientras que en el sur de Sinaloa estas condiciones podrían intensificarse.

Respecto al oleaje, se estiman alturas de entre ocho y 10 metros en las costas de Jalisco, y de seis a ocho metros en Colima, con tendencia a disminuir durante el día. En Nayarit se prevé oleaje de cuatro a seis metros; en el sur de Sinaloa, de tres a cinco metros, y en el sur de Baja California Sur, de 1.5 a 2.5 metros.

También se pronostica una marea de tormenta de entre 1.5 y 2.5 metros en las costas de Jalisco y Colima, condición que incrementa el riesgo de inundaciones en zonas costeras.

Amplían zona de vigilancia por vientos de huracán

Ante la evolución del sistema, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, estableció una nueva zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde El Roblito, Nayarit, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

Además, se mantiene vigente la zona de prevención por vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta El Roblito, Nayarit, incluyendo las Islas Marías.

Estas medidas buscan alertar a la población y facilitar la preparación ante posibles afectaciones derivadas del desplazamiento del ciclón.

Exhortan a extremar precauciones

Las autoridades meteorológicas advirtieron que las lluvias intensas y extraordinarias pueden generar emergencias incluso en zonas alejadas de la costa, debido al crecimiento repentino de ríos y arroyos, los deslaves y las inundaciones.

Por ello, recomendaron a la población mantenerse informada mediante los avisos oficiales del SMN y seguir las indicaciones de Protección Civil, evitar acercarse al mar durante el periodo de oleaje elevado y no intentar cruzar corrientes de agua o vialidades inundadas.

Las autoridades continuarán monitoreando la trayectoria y evolución del huracán Simón para actualizar los pronósticos y las medidas preventivas conforme cambien las condiciones meteorológicas.