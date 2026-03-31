Se instalan mesas de diálogo ante posibles movilizaciones de productores agrícolas y transportistas

Paro nacional de productores agrícolas y transportistas

El Gobierno de México informó ante el anuncio de movilizaciones por parte de organizaciones de productores agrícolas y transportistas -que se llevará a cabo el próximo lunes- se establecieron mecanismos de atención y diálogo para atender sus demandas.

Las autoridades correspondientes afirmaron que desde el inicio del proceso se habilitaron canales de comunicación y mesas de trabajo interinstitucionales que contaron con la participación de dependencias federales, gobiernos estatales y representantes de los productores para coordinar esfuerzos y encontrar soluciones a sus problemáticas.

El gobierno federal ha señalado que estas mesas han permitido atender los temas relacionados con la comercialización de productos agrícolas, acceso a incentivos, seguridad en carreteras, simplificación de trámites y fortalecimiento de la coordinación entre autoridades.

En tema de materia agrícola, se informó que se ha dado seguimiento a las demandas relacionadas con la movilidad y la actividad productiva. Como resultado, se han alcanzado diversos acuerdos, algunos ya atendidos y otros en proceso conforme a los tiempos administrativos, por lo que las autoridades consideraron que no existen motivos para realizar movilizaciones.

Por su parte, el gobierno destacó acciones que fortalecerán la comercialización de maíz blanco, principalmente en los estados con mayor producción como: Guanajuato, Jalisco y Michoacán, así como el pago de incentivos pendientes para cultivos como trigo y arroz.

En cuanto al sector transporte, se han realizado mesas de trabajo para mejorar la seguridad, la regulación y la eficiencia operativa en carreteras. Entre las acciones implementadas se encuentran el reforzamiento de operativos de seguridad, supervisión de puntos de inspección, digitalización de trámites y sistemas de seguimiento para mejorar la transparencia.

También se anunciaron medidas que permitirán el ordenamiento de accesos carreteros y la creación de infraestructura para la seguridad, como paradores y sistemas de monitoreo en tramos estratégicos.

El Gobierno de México reiteró su disposición al diálogo con las organizaciones del sector agrícola y de transporte, y su disposición para evitar afectaciones a terceros y a las vías de comunicación.