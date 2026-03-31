Se sube MC a fiebre del Mundial; lanza campaña “México cree en México”

Alvarez Maynez ondea la bandera tricolor en el lanzamiento de la campaña de MC

A unas cuantas semanas de que arranque el Mundial de Futbol en nuestro país, la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano lanzó su campaña “México cree en México “ que no solo es una demanda al diálogo sino que también critica la falta de inclusión en una justa deportiva elitista y a la cual millones de mexicanos no podrán acceder a este evento que inicia el 11 de junio próximo.

En un evento multicolor que sirvió de escenario para la reaparición de Yuawi López, el joven cantante de la comunidad indígena wixárika (huichol) de Nayarit, que cobró notoriedad con el tema de “Movimiento naranja” en el 2018, el dirigente nacional de MC, Jorge Alvarez Maynez, criticó la desigualdad que prevalece entre los mexicanos y destacó que el país requiere unidad.

“Solo puede haber unidad en un país en el que hay inclusión. Que solo puede haber unidad como resultado del reconocimiento de que México es un país desigual y que, además, el futbol, como otras facetas de la realidad pública, reproduce esas desigualdades”, demandó

En este contexto, recalcó que la campaña que presentan es para llevar el Mundial a las calles, a las personas que no tienen acceso ni recursos para ir a un partido en el estadio o para comprar la playera de la Selección Mexicana.

Un salón del WTC se convirtió en cancha de futbol. Alvarez Maynez explica la campaña

“México creen en México tiene como protagonistas, no a los estadios, no a las instalaciones que se hacen alrededor del mundial, sino como protagonistas, a las mexicanas y a los mexicanos que construyen este país todos los días”, estableció

El Salón Mexica I del World Trade Center se convirtió en una cancha de futbol donde Alvarez Maynez acusó una crisis en el futbol al alejarse de la identidad popular.

El futbol –dijo-- enfrenta una crisis por alejarse de la identidad popular y las sospechas de corrupción y elitismo que el partido no comparte.

DEMOCRATIZAR EL FUTBOL

El dirigente naranja explicó que esta campaña también es una apuesta para democratizar el deporte, y llevar el Mundial a las calles, a los barrios, a las personas que normalmente están excluidas de este tipo de eventos.

Aseguró que se trata de romper con esa inercia y a entender que la historia no es destino.

“México puede cambiar su historia y que la podemos cambiar de manera colectiva”, estableció

Una batucada fue el marco del colorido evento donde Yuawi López reapareció en esta campaña para interpretar el tema del partido naranja rumbo al Mundial.

Ahora con 18 años de edad, Yuawi, amenizó las actividades que enmarcaron la campaña México cree en México donde se hizo un recuento de la historia del país y entonó de nueva cuenta su emblemática canción con la que ha acompañado al partido naranja en cada elección desde hace 8 años.