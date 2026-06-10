Cofepris simplifica sus trámites con una nueva digitalización

Digitalización de los trámites de Cofepris

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja Aburto, anunció los avances de simplificación que va a emplear la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), con el fin de construir una autoridad sanitaria más eficiente y transparente.

Borja Aburto, explicó que si bien se busca agilizar los trámites que tengan que ver con medicamentos, no se llevó a cabo la eliminación de pasos para la protección correcta de la salud de las y los mexicanos. En su lugar se quitaron requisitos que estaban de más y se integraron procesos que antes se duplicaban.

De la mano de la Agencia de Transformación Digital se trabajo en un proceso con el que se paso de 350 tramites a únicamente 125 con la mitad de requisitos; de 14 a 7. Asimismo, los tiempos de respuesta fueron reducidos a 24 días de resolución en promedio, cuando antes tardaba más de 90 días.

“Así es como cuida un buen sistema sanitario de salud, no sólo el día que un producto o servicio se aprueba”, enfatizó Víctor Borja.

Con el objetivo de que la iniciativa no se quede en papel, ya se ha puesto en marcha a un equipo de seguimiento en las ventanillas y también a usuarios simulados para cerrarle el paso a la corrupción.

La investigación, clínica (estudios que comprueban si sirve y es seguro un tratamiento innovador), solían tomar hasta nueve meses autorizarlos, con la simplificación, ahora se resuelve en 30 días. Esto debido a que se integró la revisión de Cofepris y la de los Comités de Ética e Investigación de los hospitales en donde se lleva a cabo el proceso. De dicha manera pueden ocurrir al mismo tiempo, en lugar de una tras otra.

En la misma lógica de trasparencia, se puso al alcance de todos el Visor de Registros Sanitarios de Medicamentos en donde una familia, una farmacia o un hospital puede comprobar si una medicina está autorizada, al igual que buscarla por su nombre, sustancia activa y el fabricante. Así las compras públicas se pueden hacer de forma abierta y las personas se pueden cuidar de la adquisición de medicamentos falsos. En el caso de los dispositivos médicos, Víctor Borja explicó que la página va a comenzar a funcionar dentro de un mes.

Por último, para evitar que las personas tengan que formarse en distintas casillas durante varias horas, los tramites se están reuniendo en una ventanilla digital que entrará en operación en Julio. Va a arrancar con 17 trámites; 9 de ellos serán autogestivos de principio a fin. Igualmente, para quien prefiera ser atendido por una persona, o tenga algún problema con la página se encuentra disponible la linea 079 abiertas las 24 horas del día, los 365 días del año. Ahí se puede obtener los requisitos y los costos de cualquier trámite de Cofrepris o presentar una queja.