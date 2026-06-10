Trump no garantiza que vaya a renovar el T-MEC con Canadá y México: “No necesitamos nada de nuestros socios”

Renovación del T-MEC El presidente Donald Trump dice ahora que Estados Unidos no necesita a sus vecinos como socios comerciales (AARON SCHWARTZ / POOL/EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda este miércoles la renovación del tratado de libre comercio T-MEC con sus vecinos Canadá y México porque, según afirmó, su país “no necesita nada” de sus socios.

“No sé si voy a renovarlo porque, para ser sincero, a Estados Unidos le va mucho mejor solo”, dijo Trump en el Despacho Oval y aseguró que está discutiendo el asunto “con ambos líderes”, en alusión al primer ministro canadiense, Mark Carney, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (versión que no ha sido confirmada por ambas cancillerías).

“Escuchen, no necesitamos nada de lo que tiene Canadá, no sabemos nada de lo que tiene México, pero ellos necesitan todo lo que nosotros tenemos. Y tienen que tratarnos mejor”, declaró, en lo que parece una nueva estrategia de presión de la parte estadounidense, en vísperas de que comiencen las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio norteamericano.

El Artículo 34.7 del T-MEC estipula el 1 de julio de 2026 como fecha para la celebración de la primera revisión conjunta.

Canadá y México quieren otros 16 años

Frente a la nueva amenaza de reventar el T-MEC, tanto México como Canadá apuestan por renovar el tratado otros 16 años, dado el gran beneficio que ha supuesto para los tres países.

En cartas separadas, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, y el ministro canadiense responsable del comercio, Dominic LeBlanc, solicitaron recientemente a la parte estadounidense, el representante comercial de la Casa Blanca, Jamieson Greer, esta ampliación, así como la retirada de los aranceles que impuso unilateralmente Trump.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 con una vigencia inicial de 16 años, hasta 2036. Cada seis años se revisa. Si no hay consenso, el tratado sigue activo, pero expirará automáticamente en 2036 si no se renueva.

¿Qué espera renegociar México?

Ebrard pondrá sobre la mesa la eliminación o reducción de aranceles al acero y aluminio mexicanos, así como cuestionará que se apliquen reglas estrictas a su industria automotriz mientras otros países que exportan a EU no enfrentan las mismas condiciones.

Asimismo, defenderá la idea de que fortalecer la integración regional es la mejor manera de competir frente a Asia y reducir la dependencia de proveedores externos.

En cualquier caso, Ebrard ha admitido que la nueva renovación será mucho más dura que en la de 2020, durante el primer mandato de Trump.