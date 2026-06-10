Proponen nuevo tratado México-EU para combatir tráfico de fentanilo y el lavado de dinero

Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico

Combate al crimen organizado — “El T-MEC debe seguir siendo un tratado económico. Incluir temas de seguridad en su revisión complicaría innecesariamente su funcionamiento y desviaría la atención de quienes están encargados de fortalecer la integración económica”, subrayó Larry Rubin, presidente de la American Society of Mexico (AmSoc), al presentar de manera formal la propuesta para crear un Tratado de Lucha contra el Crimen (TLCC) entre México y Estados Unidos y ajeno al tratado comercial de Norteamérica.

La Amsoc, que representa a la comunidad estadounidense en México, presentó su propuesta de un nuevo tratado binacional México-EU que opere como mecanismo de “cooperación profunda para enfrentar fenómenos transnacionales como el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero”.

En el mismo tenor, la American Society of Mexico resaltó que el Tratado de Lucha contra el Crimen debe ser “prioridad estratégica” para fortalecer el diálogo bilateral, mejorar las condiciones de seguridad en México para atraer mayor inversión y generar más empleo.

El presidente de la AmSoc destacó que esta propuesta binacional de seguridad requiere la participación de autoridades, líderes empresariales y representantes de México y EU para promover una agenda de cooperación de alto nivel bilateral en seguridad, con responsabilidades compartidas y determinación conjunta frente a delitos que ningún país puede resolver por sí solo.

Larry Rubi, en representación de la Amsoc, expresó su reconocimiento al trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la lucha contra el fentanilo, y subrayó la necesidad de colaborar con Estados Unidos en distintos frentes, incluido el económico, antes de la negociación del T-MEC.

Asimismo, resaltó que la cooperación internacional fortalece la soberanía, mientras que el crimen organizado la debilita y defendió que la frontera entre ambos países no debe entenderse como un límite, sino como el inicio de nuevas oportunidades, como ocurrió con el antiguo Tratado de Libre Comercio y después con el T-MEC.

“México tiene que estar unido, Estados Unidos tiene que estar unido y más importante, los dos países tienen que estar unidos, respetando la soberanía de cada pueblo”, señaló Larry Rubin.

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