Los cachitos 15 y 16 del Álbum Retro de Lotería Nacional se unen a la colección mundialista

Lotería Nacional

El Álbum Retro Lotería Nacional y el Futbol 2026, que se desarrolló junto a Panini para celebrar a México como sede de la máxima fiesta del futbol 2026, incorpora esta semana los cachitos 15 y 16, correspondientes al Sorteo Zodiaco No. 1749.

Este sorteo se realizará el próximo 14 de junio y los cachitos ya están disponibles en puntos de venta autorizados en todo el país y canales electrónicos.

En esta ocasión, los cachitos 15 y 16 destacan dos recintos, el Estadio Olímpico México 68, plasmado en el billete 15, ícono de la arquitectura deportiva nacional que cobró protagonismo en 1986 al albergar encuentros de la fase de grupos y de octavos de final, entre ellos la destacada participación de la Selección Mexicana frente a Bélgica.

Lotería Nacional

En el billete 16 se muestra el mítico Estadio Azteca, símbolo del fútbol mundial y escenario donde Brasil levantó su tercer título mundial en 1970 tras superar 4 a 1 a Italia en la final. Además, con el partido inaugural del 11 de junio, será tres veces sede mundialista, convirtiéndolo en un referente global único, orgullo arquitectónico y deportivo de México.

Lotería Nacional

Lotería Nacional te invita a buscar los cachitos 15 y 16 en los puntos de venta autorizados de Lotería Nacional en todo el país o en su versión digital en miloteria.mx y en la App MiLotería.

Recuerda revisar cada cachito antes de adherirlo, pues podría resultar ganador. La colección que recorre parte de la historia mundialista está llegando a su recta final, ¡no dejes tu álbum incompleto!