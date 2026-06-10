En dos meses el FBI asegura haber capturado a mil 300 capos de cárteles mexicanos

Entre abril y lo que va de junio el FBI dice haber aseguradas 2.5 toneladas de narcóticos a cártes mexicanos (Archivo/EFE)

Combate al crimen organizado — Operativos realizados contra el crimen organizado en la frontera común entre México y Estados Unidos, permitió la captura de mil 300 capos de cárteles mexicanos en 423 acciones, resaltó la Oficina del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI).

La agencia federal estadounidense destacó que se han intensificado las acciones contra los cárteles de la droga, lo que ha obligado a desplegar más elementos y realizar más operativos, como las 47 mil 971 inspecciones fronterizas que se llevaron a cabo desde abril pasado a la fecha.

El FBI destacó que en las operaciones contra el crimen organizado mexicano participan elementos de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Coordinación, agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA), así como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Derivado de las acciones desplegadas para frenar las operaciones ilícitas de los cárteles se han llevado a cabo 423 acciones contra estos grupos, en las que se han realizado 47 mil 971 inspecciones fronterizas para evitar el trasiego de drogas desde México.

From April to present, through the Homeland Security Task Forces and the National Coordination Center, the FBI and interagency partners including HSI, DEA, ATF, IRS-CI, USMS, and CBP surged against Mexican cartels operating along the southern border of the US. #HSTF



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En la misma línea, el FBI refiere que como parte de las acciones de seguridad han sido aseguradas 2.5 toneladas métricas de narcóticos, junto a 421 armas que han sido confiscadas.

Asimismo, han sido incautados 700 mil dólares y se logró detener a mil 343 presuntos integrantes de los cárteles que operan con mayor frecuencia en el trasiego de drogas hacia México.

ANTECEDENTE

Desde la llegada de Donal Trump a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, su administración ha escalado el combate contra los grupos del crimen organiuzado a una “guerra contra los cárteles”, designándolos formalmente como Organizaciones Terroristas Extranjeras y al fentanilo como arma de destrucción masiva. La estrategia ha desplazado la batuta de las agencias de justicia (como la DEA) a las fuerzas armadas, coordinando una coalición semihemisférica para frenar y eliminar a estos grupos criminales.

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