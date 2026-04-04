Operativo 30 Delta: revisiones médicas a operadores de autobús para garantizar la seguridad de los vacacionistas

Operativo 30 Delta La SICT mantiene en marcha revisiones médicas aleatorias a operadores de autotransporte en centrales camioneras y puntos carreteros.

El Gobierno de México mantiene activo el Operativo 30 Delta para reforzar la seguridad de quienes viajan por carreteras federales y terminales de autobuses en este periodo vacacional.

Desde el 27 de marzo, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte (Sict) puso en marcha revisiones médicas rápidas para conductores de autotransporte federal, con el objetivo de comprobar que se encuentren en buen estado psicofísico antes de salir a ruta.

Las evaluaciones se aplican de manera aleatoria y buscan detectar señales de cansancio, consumo de alcohol o sustancias, así como condiciones que puedan poner en riesgo a los pasajeros.

El personal médico verifica signos vitales, realiza interrogatorios breves y revisa reflejos oculares, coordinación psicomotriz y el funcionamiento del área cardiaca.

Para cubrir la demanda en temporada alta, la dependencia desplegó 17 unidades médicas distribuidas en siete puntos carreteros y 19 centrales de autobuses, donde operadores son examinados previo a sus traslados.

El operativo estará vigente hasta el domingo 12 de abril y forma parte de las acciones preventivas para garantizar traslados seguros durante Semana Santa.

Además, las autoridades recordaron los números de apoyo disponibles para quienes transiten por carretera: 911 para emergencias; 074 de CAPUFE; 088 de la Guardia Nacional; y el contacto de la Cruz Roja, 55 53 95 11 11.

El Gobierno federal busca que turistas, viajeros y paseantes disfruten el periodo vacacional con mayor tranquilidad y acompañamiento en las rutas del país.