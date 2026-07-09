SRE y FGR llevarán ante tribunales de EU casos de connacionales fallecidos bajo custodia del ICE

Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores Tras la muerte del mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo en Houston, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció que presentará denuncias ante fiscalías de Estados Unidos (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

La muerte de un mexicano durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevó al Gobierno de México a endurecer su respuesta. Desde la conferencia matutina, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, informó que se emprenderán nuevas acciones legales en territorio estadounidense para buscar justicia por los connacionales fallecidos y reforzar la defensa de sus derechos humanos.

El funcionario explicó que el caso más reciente corresponde a Lorenzo Salgado Araujo, quien perdió la vida el pasado 7 de julio en Houston, Texas, tras recibir varios disparos por parte de agentes del ICE. Señaló que los hechos deben investigarse con absoluta seriedad, tal como lo han solicitado sus familiares y distintos sectores de la sociedad.

Velasco detalló que con este caso, suman 17 mexicanos fallecidos en situaciones relacionadas con el ICE. De ese total, 14 murieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y tres durante operativos realizados por esa corporación.

Además, indicó que en 2025 y 2026 se han reportado públicamente 58 fallecimientos de personas de distintas nacionalidades en centros de detención del ICE, de los cuales 14 corresponden a ciudadanos mexicanos.

El secretario recordó que el Gobierno de México mantiene acompañamiento permanente para las familias afectadas mediante la red consular. Ese respaldo incluye asistencia legal, apoyo económico cuando corresponde, representación jurídica y ayuda para el traslado de restos, siempre con respeto a la dignidad y al proceso de duelo de los familiares.

Hasta ahora, la Cancillería ha enviado 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos por cada uno de los casos registrados, exigiendo el esclarecimiento de los hechos. Las respuestas recibidas, explicó, señalan que las autoridades estadounidenses mantienen investigaciones en curso.

También recordó que la situación fue planteada formalmente al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante su visita a México, lo que derivó en un pronunciamiento público para pedir acciones a las autoridades estadounidenses. Asimismo, se presentó una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar con carácter urgente estos casos.

Denuncias penales en Estados Unidos

Por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá en marcha una nueva etapa de acciones jurídicas.

Roberto Velasco anunció que solicitarán el apoyo de la Fiscalía General de la República para presentar denuncias formales ante las fiscalías estatales de Estados Unidos y ante el Departamento de Justicia contra quienes resulten responsables por las muertes de mexicanos bajo custodia o durante operativos del ICE.

Explicó que con esta medida el Gobierno mexicano deja el ámbito exclusivamente diplomático para acudir directamente a las instancias penales estadounidenses con el objetivo de que se investiguen las responsabilidades correspondientes.

Irán contra empresas privadas

Otra de las acciones anunciadas consiste en iniciar procedimientos civiles contra las empresas privadas encargadas de operar centros de detención migratoria.

La Cancillería enviará cartas de cese y desistimiento a estas compañías por las condiciones que, según el Gobierno mexicano, derivaron en la muerte de 14 connacionales mientras permanecían bajo custodia.

Velasco explicó que este mecanismo jurídico, conocido en Estados Unidos como “cease and desist”, busca exigir que cesen las prácticas y condiciones que vulneran los derechos humanos de las personas detenidas.

Medidas cautelares internacionales

El secretario informó además que México trabajará junto con organizaciones civiles para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que protejan a los mexicanos que actualmente permanecen en centros de detención del ICE.

De manera paralela, el Gobierno volverá a solicitar la intervención del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a fin de reforzar la protección de los connacionales frente a los nuevos casos registrados después de la primera petición formal presentada por México.

Roberto Velasco adelantó que la Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá contacto permanente con el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Interior y otras autoridades estadounidenses.

También informó que el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Velasco —en referencia a las gestiones diplomáticas instruidas por la Cancillería— solicitará reuniones inmediatas con autoridades y legisladores estadounidenses para mantener este tema como una prioridad en la relación bilateral.

Finalmente, el secretario afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum es colocar la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior como el eje principal del trabajo diplomático, por lo que las acciones legales anunciadas marcarán una nueva etapa en la respuesta del Gobierno mexicano frente a estos casos.