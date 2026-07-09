Protección Civil refuerza vigilancia ante lluvias; alista alertas por celular y refugios temporales en zonas de riesgo

Laura Velázquez Alzúa, Coordinadora nacional de Protección Civil La dependencia acelera trabajos preventivos, revisa refugios temporales y prepara un sistema de alertamiento por telefonía celular para huracanes. (Andrea Murcia Monsivais/Cuartoscuro)

Ante la intensidad de las lluvias que se han registrado en gran parte del país y los posibles efectos del fenómeno de “El Niño”, el Gobierno Federal reforzó las acciones preventivas para reducir riesgos por inundaciones y el impacto de ciclones tropicales. La coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, explicó que los trabajos incluyen el monitoreo permanente de cuerpos de agua, la limpieza de infraestructura hidráulica y la preparación de refugios temporales en las zonas con mayor vulnerabilidad.

Durante la conferencia matutina, la funcionaria señaló que estas labores forman parte de una estrategia que se mantiene activa durante todo el año, pero que se intensifica en la temporada de lluvias con base en los pronósticos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional.

Servicio Meteorológico

Velázquez explicó que existe comunicación constante con el director del Servicio Meteorológico Nacional para conocer la evolución de los pronósticos y compartir esa información con las unidades estatales y municipales de Protección Civil, así como con dependencias federales involucradas en la atención de emergencias.

Indicó que esta coordinación permite activar con anticipación medidas preventivas en las regiones donde se esperan lluvias intensas o la posible formación de ciclones.

Vigilan ríos, presas y zonas con riesgo de inundación

Como parte de las acciones preventivas, la Coordinación Nacional de Protección Civil trabaja de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua para supervisar presas, ríos, canales y otros cuerpos de agua distribuidos en el país.

Además, informó que continúan las labores de desazolve en drenajes, alcantarillas y cauces ubicados en municipios con antecedentes de inundaciones, con el objetivo de disminuir los riesgos para la población durante esta temporada.

La funcionaria añadió que también se mantienen actualizados los mapas de riesgo para identificar las zonas más susceptibles a inundaciones o deslaves y facilitar la toma de decisiones por parte de autoridades estatales y municipales.

Refugios temporales

Otro de los ejes de la estrategia consiste en revisar las condiciones de los refugios temporales habilitados en distintos municipios.

Personal de la Coordinación Nacional de Protección Civil se desplaza a las zonas con mayor riesgo para verificar que estos espacios estén en condiciones de operar en caso de ser necesarios para atender a personas afectadas por lluvias o ciclones.

Puestos de comando en estados costeros

Laura Velázquez informó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se instalarán puestos de comando en los 17 estados costeros del país. Hasta ahora ya fueron instalados 11 y el resto quedará concluido la próxima semana.

En estos centros participan gobernadores, presidentes municipales, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Comisión Nacional del Agua, Comisión Federal de Electricidad, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Pemex, el sector salud, el sector educativo y otras dependencias federales.

Durante estas reuniones se analizan riesgos específicos de cada entidad, el nivel de presas, la ubicación de ríos y arroyos, así como los posibles efectos de los sistemas meteorológicos que puedan acercarse al territorio nacional.

Alertas por celular para huracanes

Entre los proyectos en desarrollo, Protección Civil trabaja junto con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en un sistema de alertamiento por telefonía celular para informar oportunamente sobre la llegada de huracanes.

Velázquez recordó que actualmente sólo tres países del continente americano cuentan con este tipo de herramienta: Estados Unidos, Chile y México, aunque ahora se busca perfeccionar el sistema para fortalecer la prevención ante ciclones.

La funcionaria también hizo un llamado a la población para colaborar con acciones sencillas, como mantener limpias calles, coladeras y alcantarillas.

Explicó que este tipo de medidas ayuda a reducir encharcamientos e inundaciones durante las lluvias intensas y ha permitido una mayor participación ciudadana junto con los gobiernos municipales.

Finalmente, aseguró que el Gobierno de México mantiene activos el Plan DN-III-E y el Plan Marina para responder de manera inmediata ante cualquier emergencia, además de contar con equipos de la Coordinación Nacional de Protección Civil desplegados para atender a la población cuando sea necesario.