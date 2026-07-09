FGR dará más información sobre la entrega del piloto ligado al caso de El Mayo, adelanta Sheinbaum

El misterio del piloto que trasladó a "El Mayo" Zambada La presidenta señaló que la Fiscalía General de la República podrá ampliar los detalles sobre la entrega del piloto relacionado con el traslado de Ismael "El Mayo" Zambada a Estados Unidos.

La captura y traslado de Ismael “El Mayo” Zambada volvió a ocupar un espacio en la conferencia matutina, donde la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de ofrecer más información sobre la entrega del piloto vinculado con ese caso, ya que dijo no contar con los detalles específicos del procedimiento.

Al responder a los cuestionamientos, la mandataria recordó que la Fiscalía ya presentó información sobre este tema y explicó que corresponde a esa institución ampliar los datos sobre las condiciones en las que se realizó la entrega.

“Hay que ver las condiciones en las cuales se entregó. La Fiscalía ayer lo informó y la Fiscalía tendría que plantearlo”, señaló.

Sheinbaum agregó que solicitó al canciller revisar el caso para que posteriormente pueda compartirse información adicional y reconoció que desconoce si la entrega ocurrió durante una etapa anterior de la Fiscalía o bajo la administración actual.

“No tengo esa información. La Fiscalía ayer la reportó. A ver si la Fiscalía puede darnos más información hoy mismo de esta particularidad para que les podamos informar”, comentó.

Durante el intercambio con los medios también surgieron las recientes declaraciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien sostuvo que ni el gobierno estadounidense ni el FBI realizaron el operativo para trasladar a “El Mayo”, atribuyendo esa responsabilidad a otros actores.

Ante ello, la presidenta señaló que existe una contradicción entre esas declaraciones y otros elementos que se han dado a conocer públicamente.

“Lo que no explica es cómo es que el propio FBI presente el avión en una feria como si hubiera sido un operativo del FBI. Esa es la contradicción”, afirmó.

Añadió que, de acuerdo con la información presentada por la Fiscalía General de la República, existe una falta a la verdad por parte del exembajador, postura que, dijo, mantiene el Gobierno de México.

La mandataria también respondió a quienes consideran que este tema ya no debería ocupar espacio en la agenda pública. Explicó que su administración atiende diversos asuntos de manera simultánea, pero insistió en que este caso continúa siendo relevante por las implicaciones que podría tener.

“El asunto aquí es si hubo una violación a la soberanía, porque el fin no justifica los medios”, expresó.

Finalmente, Sheinbaum reiteró que el hecho de que Ismael “El Mayo” Zambada se encuentre detenido no modifica la necesidad de esclarecer cómo se desarrolló toda la operación desde territorio mexicano y las circunstancias en que ocurrió el traslado, por lo que señaló que será la Fiscalía la que continúe informando conforme avance el caso.