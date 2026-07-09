Mundial deja desprotegidas a comunidades frente al Narco, la seguridad estaba en los Fan Fest

Seguridad durante el Mundial La concentración de elementos militares y de seguridad en las ciudades sede habría impedido su intervención en comunidades asediadas por el crimen organizado.

México concluyó su papel como país anfitrión de la Copa del Mundo el pasado 5 de julio con el partido entre el ‘Tricolor’ y la Selección de Inglaterra. El paso del máximo torneo de futbol por nuestro país nos dejó imágenes de festejos, bailes, fuegos artificiales, basura en las calles, muertes por asfixia y hasta una nueva marca de un pato aficionado. No obstante el fuerte dispositivo de seguridad que se realizó en las tres ciudades sede, habría dejado a diferentes comunidades desprotegidas ante ataques de grupos del crimen organizado.

Comunidad en Guerrero advirtió de ataques del narco: ¿Qué pasó en Guajes de Ayala?

Este pasado miércoles 8 de julio, habitantes de Guajes de Ayala, en el municipio de Coyuca, Guerrero, informaron a las autoridades de un ataque con drones por parte de un grupo del crimen organizado, presuntamente pertenecientes a “La Nueva Familia Michoacana”.

Este conflicto se ha estado desarrollando desde semanas pasadas entre el grupo criminal y grupos de autodefensas de la zona, por lo que los habitantes ya habían alertado a las autoridades locales, sin recibir respuesta ni apoyo. Ante esta situación, un grupo de aproximadamente 70 personas tuvo que refugiarse en un centro de salud abandonado mientras ocurría el conflicto armado.

La situación quedó documentada a través de transmisiones en vivo que realizaron a por medio de sus redes sociales, dejando ver el miedo en la población civil así como su vulnerabilidad ante grupos generadores de violencia.

Sedes mundialistas acapararon atención de seguridad durante el Mundial 2026

Sin embargo, situación en Guerrero no es la única que se ha reportado durante el desarrollo de la Copa del Mundo. Uno de ellos se presentó en el norte de Sinaloa el pasado fin de semana luego de un enfrentamiento entre presuntos criminales que dejó un saldo de al menos 10 personas muertas, entre ellas un periodista que fue previamente secuestrado.

De forma similar, este miércoles 8 de julio también ocurrió el hallazgo de ocho cadáveres en Tapachula, Chiapas. Los cuerpos habrían sido localizados con mensajes de generadores de violencia, presuntamente ligados al Cártel Jalisco Nueva Generación por una disputa territorial en la venta de narcóticos de acuerdo con información de la Fiscalía General del estado.

Ahora, un reportaje de AP señala que en las semanas recientes, los elementos y dispositivos de seguridad se han concentrado en las ciudades sede como Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, donde más de 100 mil efectivos se desplegaron para salvaguardar el desarrollo del torneo.

“Hubo un fuerte dispositivo de seguridad en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Muchos militares y oficiales de la Guardia Nacional de otros estados fueron trasladados para reforzar la seguridad en las ciudades sede del Mundial. Pero al hacerlo, también dejaron desprotegidas varias regiones que no eran ciudades sede”, señaló el especialista en seguridad David Saucedo para el medio estadounidense.