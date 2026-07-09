Prevén que el fenómeno de El Niño sea un evento muy fuerte entre 2026 y 2027 en el país

Temporada de lluvias Cuartoscuro (Camila Ayala Benabib)

La Comisión Nacional de Agua (Conagua) informaron que el fenómeno climático de El Niño se establecerá con intensidad durante el segundo semestre de este año y se extenderá hasta la primavera de 2027, con efectos en la temporada de lluvias, la actividad ciclónica y las temperaturas en el país.

Durante la conferencia de prensa matutina, la Conagua explicó sobre el comportamiento del fenómeno, al señalar que El Niño es un patrón climático resultado de la interacción entre la atmósfera y el Océano Pacífico ecuatorial, el cual ocurre de manera cíclica cada dos a siete años. Su fase cálida contrasta con La Niña, caracterizada por temperaturas superficiales del mar por debajo del promedio.

La Comisión detalló que actualmente el calentamiento del océano en la región denominada Niño 3.4 se ha mantenido durante los últimos meses, lo que confirma el desarrollo del fenómeno. Precisaron que la temperatura superficial del mar ya alcanza lo 29.2 grados Celsius, apenas 0.2 grados por debajo del máximo registrado durante el intenso episodio de 2015-2016.

Según las proyecciones, El Niño alcanzaría su máxima intensidad entre septiembre y octubre, mientras que el piso del eventos se presentaría en diciembre, por lo que será un fenómeno de larga duración que abarcará el verano, invierno y parte de la primavera de 2027.

La Conagua subrayó que existe entre 97 y 100 por ciento de probabilidad de que El Niño se establezca durante los próximos trimestres y una probabilidad de 63 por ciento de que alcance la categoría de “muy fuerte” entre noviembre de este año y enero de 2027.

Asimismo, la dependencia federal afirmó que una de los principales efectos será una temporada de ciclones tropicales más activa en el Océano Pacífico, debido al aumento de la temperatura del mar, mientras que en el Atlántico se espera una menor formación de sistemas. También mencionaron que para este año se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales en el Pacífico y entre 11 y 15 en el Atlántico, aunque aclararon que ello no significa que todos impactarán al país.

Por consiguiente, la Conagua expuso que el pronóstico contempla que durante el verano las lluvias podrían ubicarse por debajo del promedio en regiones del centro, sur y sureste del país,, sin que ello implique la ausencia de precipitaciones. En contraste, durante el invierno se prevén condiciones más húmedas en el norte del país, con mayor presencia de frentes fríos, tormentas inernales y ríos atmosféricos.

Además, la Comisión estimó que entre julio y agosto las precipitaciones disminuirán ligeramente en el noreste, sur y sureste, mientras que en septiembre regresarían a niveles cercanos al promedio nacional, coincidiendo con el periodo de mayor actividad ciclónica.

Finalmente, la Conagua advirtió además que, si durante este verano se registra un déficit de lluvias, la primavera de 2027 podría presentar temperaturas más elevadas, con un incremento en la frecuencia de ondas de calor, mayor riesgo de incendios forestales y deterioro de la calidad del aire en diversas ciudades del país.

La Crónica de Hoy 2026