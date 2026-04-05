Carreteras bloqueadas hoy 5 de abril: autopistas cerradas, tráfico y rutas alternas

Carreteras bloqueadas HOY 5 de abril 2026: lista completa de autopistas cerradas en Sábado de Gloria

Miles de automovilistas enfrentan este domingo una jornada complicada en carreteras y autopistas del país por el retorno de vacacionistas de Semana Santa, accidentes y cierres parciales reportados por Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

Desde primeras horas del domingo 5 de abril de 2026, varias de las vías más transitadas registran avance lento, reducción de carriles y saturación en casetas, especialmente en rutas que conectan destinos turísticos con la Ciudad de México y otras grandes zonas metropolitanas.

Las autoridades recomiendan a los conductores salir con tiempo, revisar cuentas oficiales y considerar rutas alternas, ya que además del flujo vacacional, este lunes se prevén movilizaciones de transportistas que podrían extender afectaciones a distintos estados del país.

Carreteras con más afectaciones hoy 5 de abril

De acuerdo con los reportes más recientes de Capufe y Guardia Nacional, estas son las autopistas con mayores complicaciones:

México-Cuernavaca: cierre parcial en el km 58 rumbo a CDMX por choque contra muro central

cierre parcial en el km 58 rumbo a CDMX por choque contra muro central México-Puebla: saturación en casetas y avance lento por alto aforo vehicular

saturación en casetas y avance lento por alto aforo vehicular Querétaro-Irapuato: tráfico denso por obras y retorno de turistas

tráfico denso por obras y retorno de turistas Villahermosa-Ciudad del Carmen: problemas viales por accidentes

problemas viales por accidentes Pinotepa Nacional-Salina Cruz: cierres intermitentes y reducción de velocidad

Por qué hay tráfico y bloqueos en carreteras hoy

El principal factor es la operación retorno del puente vacacional de Semana Santa, que este domingo concentra miles de viajes simultáneos hacia CDMX, Estado de México, Puebla, Morelos, Querétaro y Jalisco.

A esto se suman los accidentes por exceso de velocidad, las obras de mantenimiento, reducción de carriles, presencia de manifestantes en algunos tramos, casetas saturadas y transporte de carga en corredores federales .

Rutas alternas recomendadas por tramo

Para mejorar el servicio informativo y el SEO útil, este bloque ayuda mucho:

Si viajas de Cuernavaca a CDMX

Usa como alternativa la carretera libre México-Cuernavaca, aunque también presenta carga vehicular moderada.

Si vienes de Puebla

Considera incorporarte por Arco Norte para evitar la zona más saturada de casetas.

Si regresas de Querétaro

La ruta por San Juan del Río y Arco Norte puede reducir tiempos frente al ingreso directo a la México-Querétaro.