Megabloqueo lunes 6 de abril 2026: a qué hora inicia y qué carreteras serán afectadas por Paro Nacional de Transportistas

El regreso de vacaciones pinta un escenario adverso para todos los usuarios que regresan a sus actividades laborales este lunes 6 de abril de 2026, dado que el Sindicato de Transportistas tiene preparada una jornada de bloqueos en toda la república mexicana que afectará algunas de las carreteras y autopistas más importantes.
Dicha movilización también contará con la participación de distintas organizaciones campesinas, por lo que se prevee una participación conjunta con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).
¿A qué hora inicia el mega bloqueo del 6 de abril 2026?
De acuerdo con la información oficial por parte de las mismas organizaciones participantes, este megabloqueo de carreteras comenzará a partir de las 7 de la mañana de este 6 de abril.
Asimismo, se prevee que este cierre vehicular contemple concentraciones en puntos estratégicos, bloqueos intermitentes y reduccion de carriles, por lo que de insta a la población a tomar precacuciones.
¿Qué carreteras y autopistas estarán bloqueadas este lunes 6 de abril?
Siguiendo la información oficial, las carreteras. autopistas y vialidades que permanecerán cerradas a la circulación con las siguientes:
- Autopista México-Puebla
- Autopista México-Querétaro
- Autopista México-Pachuca
- Autopista México-Cuernavaca
- México-Jorobas
- Carretera 45 (Panamericana)
- Carretera 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)
- Autopista de Occidente (México-Guadalajara)
- Ciluacán- Maztlán
- Morelia-Pátzcuaro
- Salamanca-Celaya
- Vía Corta a Chihuahua
¿Por qué habrá cierres en carreteras por el Paro Nacional de Transportistas?
De acuerdo con el manifuesto de las organizaciones convocantes este paro responde a quejas y peticiones no atentidad por las autoridades competentes, entre los reclamos se encentran:
- La inseguridad que los transportistas viven en las carreteras derivada de secuestro, asaltos, homicidios, etc., por parte de grupos delincuenciales.
- La inacción de las autoridades federales antes dichas problemáticas
- Las tarifas elevadas de combustible
- La corrupción en retenes y puntos de revisión
- Garantías inexistentes para familias transportistas que han perdido la vida durante su labor
¿Qué puedes hacer ante el megabloqueo de este lunes 6 de abril?
Ante el panorama complejo en la movilidad de millones de usuarios, las autoridades federales recomiendan a la población considerar las siguientes alternativas:
- Mantenerse informado a través de canales oficiales
- Salir con anticipación para evitar contratiempos
- Consultar el tráfico en tiempo real
- Considerar rutas alternas
- Desarrollar activiades laborales desde casa para quienes tengan la posibilidad de hacerlo