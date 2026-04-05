Megabloqueo lunes 6 de abril 2026: a qué hora inicia y qué carreteras serán afectadas por Paro Nacional de Transportistas

Marchas, bloqueos y movilizaciones HOY lunes 6 de abril 2026 esto es todo lo que tienes que saber sobre los puntos críticos de tráfico

El regreso de vacaciones pinta un escenario adverso para todos los usuarios que regresan a sus actividades laborales este lunes 6 de abril de 2026, dado que el Sindicato de Transportistas tiene preparada una jornada de bloqueos en toda la república mexicana que afectará algunas de las carreteras y autopistas más importantes.

Dicha movilización también contará con la participación de distintas organizaciones campesinas, por lo que se prevee una participación conjunta con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

¿A qué hora inicia el mega bloqueo del 6 de abril 2026?

De acuerdo con la información oficial por parte de las mismas organizaciones participantes, este megabloqueo de carreteras comenzará a partir de las 7 de la mañana de este 6 de abril.

Asimismo, se prevee que este cierre vehicular contemple concentraciones en puntos estratégicos, bloqueos intermitentes y reduccion de carriles, por lo que de insta a la población a tomar precacuciones.

¿Qué carreteras y autopistas estarán bloqueadas este lunes 6 de abril?

Siguiendo la información oficial, las carreteras. autopistas y vialidades que permanecerán cerradas a la circulación con las siguientes:

Autopista México-Puebla

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Pachuca

Autopista México-Cuernavaca

México-Jorobas

Carretera 45 (Panamericana)

Carretera 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)

Autopista de Occidente (México-Guadalajara)

Ciluacán- Maztlán

Morelia-Pátzcuaro

Salamanca-Celaya

Vía Corta a Chihuahua

¿Por qué habrá cierres en carreteras por el Paro Nacional de Transportistas?

De acuerdo con el manifuesto de las organizaciones convocantes este paro responde a quejas y peticiones no atentidad por las autoridades competentes, entre los reclamos se encentran:

La inseguridad que los transportistas viven en las carreteras derivada de secuestro, asaltos, homicidios, etc., por parte de grupos delincuenciales.

que los transportistas viven en las carreteras derivada de secuestro, asaltos, homicidios, etc., por parte de grupos delincuenciales. La inacción de las autoridades federales antes dichas problemáticas

antes dichas problemáticas Las tarifas elevadas de combustible

La corrupción en retenes y puntos de revisión

en retenes y puntos de revisión Garantías inexistentes para familias transportistas que han perdido la vida durante su labor

¿Qué puedes hacer ante el megabloqueo de este lunes 6 de abril?

Ante el panorama complejo en la movilidad de millones de usuarios, las autoridades federales recomiendan a la población considerar las siguientes alternativas: