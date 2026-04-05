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Megabloqueo de transportistas este 6 de abril: Entérate a qué hora inicia, qué estados serán afectados y cuáles carreteras podrían registrar cierres en México

Megabloqueo lunes 6 de abril 2026: a qué hora inicia y qué carreteras serán afectadas por Paro Nacional de Transportistas

Por Fernando Huacuz
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El regreso de vacaciones pinta un escenario adverso para todos los usuarios que regresan a sus actividades laborales este lunes 6 de abril de 2026, dado que el Sindicato de Transportistas tiene preparada una jornada de bloqueos en toda la república mexicana que afectará algunas de las carreteras y autopistas más importantes.

Dicha movilización también contará con la participación de distintas organizaciones campesinas, por lo que se prevee una participación conjunta con la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM).

¿A qué hora inicia el mega bloqueo del 6 de abril 2026?

De acuerdo con la información oficial por parte de las mismas organizaciones participantes, este megabloqueo de carreteras comenzará a partir de las 7 de la mañana de este 6 de abril.

Asimismo, se prevee que este cierre vehicular contemple concentraciones en puntos estratégicos, bloqueos intermitentes y reduccion de carriles, por lo que de insta a la población a tomar precacuciones.

¿Qué carreteras y autopistas estarán bloqueadas este lunes 6 de abril?

Siguiendo la información oficial, las carreteras. autopistas y vialidades que permanecerán cerradas a la circulación con las siguientes:

  • Autopista México-Puebla
  • Autopista México-Querétaro
  • Autopista México-Pachuca
  • Autopista México-Cuernavaca
  • México-Jorobas
  • Carretera 45 (Panamericana)
  • Carretera 49 (Zacatecas-San Luis Potosí)
  • Autopista de Occidente (México-Guadalajara)
  • Ciluacán- Maztlán
  • Morelia-Pátzcuaro
  • Salamanca-Celaya
  • Vía Corta a Chihuahua

¿Por qué habrá cierres en carreteras por el Paro Nacional de Transportistas?

De acuerdo con el manifuesto de las organizaciones convocantes este paro responde a quejas y peticiones no atentidad por las autoridades competentes, entre los reclamos se encentran:

  • La inseguridad que los transportistas viven en las carreteras derivada de secuestro, asaltos, homicidios, etc., por parte de grupos delincuenciales.
  • La inacción de las autoridades federales antes dichas problemáticas
  • Las tarifas elevadas de combustible
  • La corrupción en retenes y puntos de revisión
  • Garantías inexistentes para familias transportistas que han perdido la vida durante su labor

¿Qué puedes hacer ante el megabloqueo de este lunes 6 de abril?

Ante el panorama complejo en la movilidad de millones de usuarios, las autoridades federales recomiendan a la población considerar las siguientes alternativas:

  • Mantenerse informado a través de canales oficiales
  • Salir con anticipación para evitar contratiempos
  • Consultar el tráfico en tiempo real
  • Considerar rutas alternas
  • Desarrollar activiades laborales desde casa para quienes tengan la posibilidad de hacerlo

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