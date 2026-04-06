Bloqueo de carreteras: ¿Habrá cierres de autopistas en México este martes 7 de abirl? (Cuartoscuro)

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), en coordinación con el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), realizaron una movilización activa en 20 estados de la República Mexicana este lunes 6 de abril de 2026.

En la jornada de manifestaciones, ambas organizaciones realizaron bloqueos carreteros en puntos estratégicos de diversas autopistas federales, demandando la “falta de soluciones reales, efectivas y permanentes a las problemáticas que enfrentan diariamente los transportistas y productores del país”, de acuerdo con lo estipulado en un comunicado emitido por ANTAC en cuenta oficial de Facebook.

¿Habrá bloqueos carreteros este martes 7 de abril?

Hasta el momento, no se ha confirmado de manera oficial un “mega bloqueo” que se extienda al martes 7 de abril de 2026, pero los transportistas y agricultores han declarado que podrían mantener un paro indefinido.

Aunque en sus canales oficiales no han emitido ninguna convocatoria, las organizaciones involucradas, como la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), advirtieron que los cierres podrían continuar.

Por lo que se instaurá a la ciudadanía a mantenerse atenta a medios oficiales como CAPUFE o Guardia Nacional Carreteras para seguir la situación de autopistas y carreteras federales en tiempo real.

Secretaría de Gobernación: bloqueos carreteros del 6 de abril se reducen a la mitad

De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, hasta las 18:00 horas de este lunes 6 de abril, los bloqueos carreteros se redujeron a la mitad, señalando que únicamente se concentran en los siguientes puntos:

Baja California (Mexicali)

Carretera Federal 2D Mexicali–San Luis Río Colorado

Guanajuato

Carretera Federal 110, Pénjamo–La Piedad

Michoacán

Autopista México-Guadalajara (caseta Contepec)

Tlaxcala

Carretera Federal 136 de la México-Veracruz

Morelos

Autopista Siglo XXI, a la altura de Amilcingo

Sin embargo, hasta el momento no se especifica si estos continuarán hasta el día martes 7 de abril, por lo que se insta a la ciudadanía a mantener precauciones.

¿Cuáles son las demandas de transportistas y productores en México?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), dirigido tanto a la opinión pública como a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía, se exponen las siguientes demandas por parte de ambas organizaciones:

Seguridad en carreteras:

Alto a los robos, asaltos y extorsiones al transporte de carga. Exigen estrategias reales y efectivas que garanticen la integridad de operadores y mercancías.

Reducción en el costo de combustibles:

Precios justos y accesibles del diésel, que permitan la viabilidad del transporte y la producción agrícola.

Eliminación de abusos y extorsiones:

Basta de cobros indebidos, corrupción y hostigamiento por parte de autoridades en carreteras y puntos de revisión.

Tarifas justas en el transporte:

Regulación que permita precios dignos para el servicio de carga, evitando la competencia desleal y el abuso de intermediarios.

Apoyo real al campo mexicano:

Programas efectivos que impulsen la producción agrícola, garanticen precios justos para los productores y faciliten la comercialización de sus cosechas.

Infraestructura carretera digna:

Mejores condiciones en carreteras, autopistas y caminos rurales que reduzcan riesgos, costos y tiempos de traslado.

Fin a la criminalización del transporte y del campo:

Exigen respeto a su labor y el reconocimiento de que son sectores esenciales para la economía nacional. Señalan que su lucha es legítima, pacífica y necesaria.

En dicho comunicado, ambas organizaciones solicitan comprensión a la ciudadanía, señalando que “esta movilización no es en contra del pueblo, sino en defensa de todos los mexicanos”, expresaron los manifestantes.