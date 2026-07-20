Coahuila inicia la temporada de vendimias con una apuesta por el vino y el turismo

inician las vendimias 2026, Coahuila

El verano en Coahuila vuelve a teñirse del color de las uvas con el arranque de las Vendimias 2026, viñedos y bodegas abrirán sus puertas para recibir a miles de turistas y visitantes que, durante los próximos meses, podrán disfrutar de experiencias en torno al vino, la gastronomía y la cultura en distintos municipios del estado.

La temporada se desarrollará entre julio, agosto y septiembre en casas vinícolas ubicadas en Parras de la Fuente, General Cepeda y Cuatro Ciénegas. Para esta edición se estima la asistencia de alrededor de 28 mil personas, además de una derrama económica cercana a los 50 millones de pesos.

El inicio de las celebraciones se dio hace unos días en el Pueblo Mágico de Parras de la Fuente con La Gran Vendimia “Festival Internacional del Vino y la Buena Vida”, organizada por 830 Grandes Eventos, encuentro que marcó el comienzo oficial del calendario vitivinícola de este año.

Las actividades continuarán el 25 de julio con la vendimia de Bodega Los Pirules, en Cuatro Ciénegas. En agosto será el turno de Los Durmientes, el día 1; Las Pudencianas y Segovia Fuantos, el 8, ambas abiertas al público; mientras que Casa Madero realizará su celebración los días 9 y 10 de agosto, también con acceso para visitantes.

El programa seguirá con Marqués de Aguayo el 15 de agosto, Sotelo el 29 y Don Leo el 5 de septiembre, todas en Parras de la Fuente. En General Cepeda, la bodega Sierto celebrará su vendimia el 12 de septiembre, mientras que Hacienda Florida llevará a cabo una celebración especial del vino durante ese mismo mes.

Cada una de las vendimias ofrecerá degustaciones de vino, catas, maridajes, gastronomía regional, música en vivo, expresiones artísticas, actividades culturales y la tradicional pisada de uvas, una de las experiencias más representativas de estas festividades.

La secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos, Cristina Amezcua, destacó que estas celebraciones representan una oportunidad para que turistas y visitantes conozcan la calidad de los vinos coahuilenses, disfruten de la cocina regional y recorran los paisajes de los viñedos.

La funcionaria señaló que el periodo vacacional invita a recorrer las bodegas, compartir entre amigos, acercarse a la cultura local y vivir la hospitalidad que caracteriza al estado. Además, subrayó que Coahuila se ha consolidado como uno de los principales destinos vitivinícolas del país, gracias al reconocimiento nacional e internacional que han alcanzado sus vinos, resultado del trabajo, la tradición y la innovación de sus productores.