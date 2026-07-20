Celebra PAN debate sobre uso de celulares en escuelas; exige a SEP protocolos en los planteles

Estudiantes mexicanos menores de 16 años pueden pasar en promedio hasta nueve horas al día navegando en internet.

El PAN en la Cámara de Diputados celebró la postura presidencial de abrir debate sobre regular el uso de celulares y redes sociales para niñas, niños y adolescentes en escuelas y exigieron a la SEP establecer acciones y protocolos en los planteles de educación primaria y secundaria, a fin de prohibir la no rotación y el uso de equipos de telefonía celular por parte de las y los alumnos durante su estancia.

“El desarrollo académico sano no depende de un celular sino debe depender de la forma en que se utiliza bajo una vigilancia permanente y regulada por las autoridades y padres de familia cuando el usuario es un menor de edad, lo más importante es cuidar su integridad por depredadores sexuales o reclutadores criminales”, aseveró la vicepresidenta de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Paulina Rubio.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció este lunes, el arranque de un debate nacional que reunirá a especialistas, autoridades educativas y organismos internacionales para analizar el impacto del uso de teléfonos celulares en la vida de niñas, niños y jóvenes.

De este debate saldrá una iniciativa que será enviada al Congreso de la Unión para su análisis.

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el objetivo no es prohibir la tecnología, sino construir una propuesta que permita establecer criterios claros para su uso y proteger a los menores frente a riesgos relacionados con la salud mental, la seguridad digital y el aprendizaje.

“Hoy formalmente iniciamos una discusión, un debate nacional sobre el uso de las redes sociales en las niñas, los niños y los jóvenes”, afirmó

Rubio, destacó que esta iniciativa ha sido promovida por la oposición en varios estados de la República, al ser un tema de suma importancia para miles de familias.

“Porque detrás de una pantalla o un dispositivo no solo hay peligrosos contenidos, sino personas que buscan cooptar a nuestros niños y jóvenes bajo engaños o presiones”, estableció

La diputada local del PAN, Laura Álvarez Soto, añadió que el centro del debate tiene que ser la promoción del aprendizaje y estrategias para el desarrollo de capacidades con uso crítico e informado de las tecnologías.

“A efecto de promover la formación de habilidades para analizar, evaluar y utilizar la información disponible en entornos digitales de manera responsable y reflexiva”, indicó

La panista señaló que la legislación del PAN, obliga a las autoridades educativas a tomar medidas necesarias para prevenir, atender, investigar, perseguir y castigar casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por uso de redes sociales.

Wendy González Urrutia, consejera nacional del PAN, comentó que es importante que se involucren otras áreas no sólo SEP, sino FGR, SSCP, así como la Secretaría de Salud.

“El desarrollo académico sano no depende de un celular sino debe depender de la forma en que se utiliza bajo una vigilancia permanente y regulada por las autoridades y padres de familia cuando el usuario es un menor de edad, lo más importante es cuidar su integridad por depredadores sexuales o reclutadores criminales”.