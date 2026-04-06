Inversión educativa ha superado a la de los últimos 18 años, señala Sheinbaum

Mejoras en infraestructura educativa desde primaria a nivel medio superior, objetivos en la actual administración federal

Educación — La presidenta Claudia Sheinbaum dijo este lunes que la inversión destinada a la infraestructura educativa en la actual administración federal ha sido histórica al superar los 305 mil millones de pesos ejercidos en los últimos 18 años, además de que se prevé un presupuesto de 350 mil millones de pesos hasta el cierre del sexenio.

La mandataria destacó que estos recursos se destinan para la construcción, rehabilitación y mantenimiento de escuelas desde nivel básico hasta nivel superior. Asimismo, apuntó que esta política de apoyo a la educación responde a la visión de que este sector es un derecho, por lo que el fortalecimiento de la infraestructura escolar es una prioridad para garantizar mejores condiciones de aprendizaje para niñas, niños y jóvenes.

En la misma línea, Sheinbaum refirió que en siete años de gobiernos de la 4T se han invertido más de 341 mil millones de pesos, lo que representa un crecimiento significativo.

Asimismo, resaltó que la inversión en infraestructura destina también recursos adicionales a becas, contratación de más docentes y ampliación de la cobertura en educación media superior, como parte de una estrategia integral para fortalecer el sistema educativo público.

Sheinbaum indicó que el aumento en el gasto educativo busca consolidar el modelo impulsado por la Cuarta Transformación, el cual prioriza el acceso universal a la educación y la mejora de los espacios escolares en todo el país.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que el fortalecimiento de la infraestructura responde a una visión en la que la educación pública no solo debe ser accesible sino también tener instalaciones dignas.

Sobre este punto, apuntó que se ha impulsado la intervención en escuelas que durante años enfrentaron rezagos estructurales con la construcción de nuevos planteles, rehabilitación de escuelas existentes, mantenimiento de instalaciones educativas.

La inversión no solo se concentra en los espacios físicos, sino también en el fortalecimiento de las condiciones académicas y sociales de la comunidad estudiantil, además de que el objetivo es consolidar un modelo que garantice el acceso universal a la educación.

La Crónica de Hoy 2026