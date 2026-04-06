Mujeres con Bienestar Edomex 2026: municipios donde reanudan registro la próxima semana

Mujeres con Bienestar 2025 Este programa social del Gobierno del Edomex beneficia a miles de personas

Luego de una breve pausa tras el periodo vacacional de Semana Santa 2026, miles de mujeres mexiquenses que se han mantenido atentas a los periodos de pago de los apoyos sociales del Gobierno Federal, finalmente tendrán nuevas noticias, ya que la Secretaría de Bienestar del Estado de México confirmó que durante la siguiente semana se reactivarán las actividades en distintos módulos y centros de atención de varios municipios clave.

Esto significa que el inicio de pagos se llevará a cabo de manera esc alonada como hasta ahora se ha manejado y abarcará municipios del Valle de Toluca y del Valle de México, por lo que las beneficiarias deberán estar atentas a la sede y fecha exacta que les corresponda para evitar retrasos en su permanencia dentro del programa.

¿Qué municipios reanudan el registro de Mujeres con Bienestar la siguiente semana?

De acuerdo con la información confirmada por la Secretaría del Bienestar del Estado de México, los municipios que recibirán las primeros pagos del programa Mujeres del Bienestar Edomex son los siguientes:

Toluca

Metepec

Tecámac

Tultepec

Estos centros tienen previsto reiniciar operaciones desde el 6 de abril, convirtiéndose en los primeros puntos de atención tras la pausa vacacional.

A partir del 7 de abril, también se sumarán:

Ocoyoacac

Calimaya

Mientras que para el 9 de abril están contemplados:

Lerma

Capulhuac

Xalatlaco

¿Qué apoyo entrega Mujeres con Bienestar en 2026?

El programa entregará en 2026 un depósito de 2 mil 500 pesos bimestrales, dirigido a mujeres de 18 a 59 años que viven en condición de vulnerabilidad en el Estado de México.

Además del respaldo económico, las beneficiarias tienen acceso a seguro médico, asistencia psicológica, asesoría legal, acompañamiento financiero y descuentos en transporte público.

La cobertura se mantiene en los 125 municipios del Edomex, por lo que la actualización de datos es clave para que ninguna beneficiaria quede fuera por inconsistencias en su expediente.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse al programa Mujeres del Bienestar Edomex?

Siguiendo la información oficial de la Secrertaría del Bienestar, todas las muejeres interesadas en inscribirse en este programa social, deberán presentar los siguientes requisitos:

INE vigente: Original y copia

Original y copia CURP certificado

Datos de contacto: Un número de teléfono y correo electrónico actualizados

La cobertura se mantiene en los 125 municipios del Edomex, por lo que la actualización de datos es clave para que ninguna beneficiaria quede fuera por inconsistencias en su expediente.