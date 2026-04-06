Paro Nacional de Transportistas: SEGOB niega que haya motivos para bloqueos este 6 de abril y la ANTAC reafirma su postura

Paro Nacional ANTAC SEGOB lanza comunicado negando razón para manifestarse y “afectar a terceros”.

La Secretaría de Gobernación señaló que “no hay razón” para llevar a cabo el paro nacional indefinido de transportistas y agricultores este lunes 6 de abril, argumentando que las autoridades gubernamentales mantienen el diálogo abierto con los grupos manifestantes e, incluso, han llegado a acuerdos.

A través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de redes sociales, SEGOB informó a la ciudadanía que la atención a las demandas de productores agrícolas se mantienen desde que iniciaron las reuniones de diálogo en los últimos meses de 2025.

Por su parte, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNRCM) reafirmaron su postura a través del anuncio del paro nacional indefinido que relizarán a partir de este lunes en 20 estados del país, bloqueando puntos estratégicos como carreteras y autopistas.

SEGOB declara que “no hay razón” para llevar a cabo el paro nacional indefinido de ANTAC este 6 de abril

A través de un comunicado publicado en redes sociales, la Secretaría de Gobernación informó que, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, han mantenido reuniones con productores agrícolas desde los últimos meses de 2025, con el objetivo de atender las demandas.

“La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, ha encabezado reuniones para atender y dar solución en el corto plazo y de fondo a las necesidades y demandas de los productores”.

De acuerdo con el comunicado, una de las soluciones para responder las demandas de los campesinos fue disponer 3,412 millones de pesos para compensar por los precios de los granos a más de 40,910 productores, afirmando que se les ha apoyado de “manera directa”.

#SEGOBInforma 📢

No existe razón para manifestarse el día 06 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte



Comunicado 📄 https://t.co/eCsz998vmM#ConstruyendoLaPaz🕊️ pic.twitter.com/3D7HBfaE1T — Gobernación (@SEGOB_mx) April 6, 2026

“Además, se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha”, afirmaron en el comunicado, señalando que también se han mantenido reuniones con diversas organizaciones de transportistas en las que ha participado la Guardia Nacional para atender puntos de inseguridad en las carreteras.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo, sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos, afectando a terceros”, sentenció la SEGOB.

ANTAC y FNRCM mantienen su posición ante la SEGOB

Por su parte, las organizaciones que lideran el paro nacional indefinido iniciado este lunes 6 de abril en al menos 20 estados de la República Mexicana, han destacado que no han obtenido las respuestas deseadas por parte de las autoridades gubernamentales.

La última mesa de diálogo con el gobierno mexicano se llevó a cabo el miércoles 1º de abril, sin embargo, ANTAC y FNRCM señalaron que no recibieron respuestas positivas ante la “crisis” que transportistas y campesinos enfrentan en el país.

De acuerdo con el comunicado de las organizaciones, las demandas centrales que ambos grupos mantienen, son las siguientes: