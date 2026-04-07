5.8 millones de personas han superado rezago habitacional en ocho años: Sadatu; reto es de 1.8 millones de vivienda adecuada

CDMX — La secretaria Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel, presentó un diagnóstico detallado de la política habitacional, y destacó que 5.8 millones de personas han logrado superar el rezago habitacional desde 2018, tendencia que el Programa de Vivienda del Bienestar (PVB) acelerará de manera significativa.

En ese sentido, recordó que, por instrucción de la presidenta de la República. Claudia Sheinbaum Pardo, el Gobierno de México impulsa la construcción de 1.8 millones de viviendas nuevas en todo el país: 1.2 millones a cargo del Infonavit, 500 mil mediante Conavi y 100 mil a través del Fovissste. Además, resaltó que 389 mil viviendas ya se encuentran formalizadas para su construcción, y se espera sumar otras 400 mil durante este año.

Edna Vega puso énfasis en las características de las viviendas que se están construyendo, las cuales cumplen con espacios suficientes, servicios básicos garantizados, ubicación adecuada y acceso a equipamientos urbanos, transporte y fuentes de empleo cercanas.

“Esta estrategia permite reducir costos, acelerar los tiempos de construcción y detonar una importante derrama económica y creación de empleo al involucrar a la industria de la construcción, productores de materiales y cadenas productivas locales”, dijo la funcionaria federal.

El objetivo, precisó, es atender de manera prioritaria a la población de menores ingresos, sin desplazar la producción de vivienda tradicional que actualmente genera el sector privado, sino complementándola.

En tanto, Ramírez Cuéllar subrayó la importancia de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el Poder Legislativo y la iniciativa privada para acelerar la construcción y garantizar la disponibilidad de suelo.

El legislador destacó que el Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB) contempla metas ambiciosas hacia 2030, orientadas a ampliar el acceso a vivienda adecuada y detonar el desarrollo económico regional.

Por parte de representantes del sector privado —entre ellos, la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI), SADASI, VINTE, Ara, Hogares Unión, Quiero Casa, entre otros— reconocieron el programa como un eje central de la política pública en materia de vivienda, destacando su impacto en la generación de empleo, el crecimiento económico y el desarrollo urbano.

Sin embargo, también plantearon algunos factores que representan grandes desafíos, entre ellos, los trámites a nivel municipal; la disponibilidad de infraestructura básica, en especial agua y electricidad; y el acceso a suelo bien localizado y asequible, advirtiendo que “el problema no es burocrático, es de disponibilidad real: en muchas zonas del país ya no hay agua”.