Alerta Cofepris por medicamentos falsos para bajar de peso

Aumento de medicamentos falsificados para bajar de peso

El auge de medicamentos para bajar de peso ha abierto la puerta a un problema creciente: la circulación de productos falsificados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó un aumento acelerado de estas versiones falsas en al menos 60 países, incluido México, particularmente en fármacos relacionados con el receptor GLP-1.

Ante este panorama, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) lanzó una advertencia sobre los peligros de consumir estos productos sin supervisión médica, especialmente cuando provienen de canales informales o ilegales.

Entre los efectos adversos asociados al uso de estos medicamentos se encuentran náuseas, vómitos, diarrea, mareos, taquicardia e incluso daño renal.

De acuerdo con reportes sanitarios, en algunos lotes decomisados se han encontrado sustancias no declaradas, como insulina, así como contaminantes bacterianos. Estas alteraciones pueden provocar desde hipoglucemias severas hasta infecciones graves o sepsis.

El problema se agrava por la alta demanda y los elevados precios de los productos originales, que pueden costar entre 3,000 y 4,000 pesos. Esta situación ha impulsado un mercado negro que ofrece versiones “más accesibles”, con precios que van de 200 a 500 pesos.

Estos productos suelen comercializarse en internet, gimnasios e incluso en zonas turísticas, donde la promesa de resultados rápidos y baratos puede terminar en consecuencias graves para la salud.

Con un mercado en expansión y riesgos cada vez más evidentes, las autoridades sanitarias llaman a extremar precauciones.