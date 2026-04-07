Apagón masivo de la CFE hoy 7 de abril: colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

Este martes 7 de abril de 2026, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) puso sobre la mesa una serie de cortes de luz programados que impactarán distintas regiones del país. La razón no es un fallo exactamente, sino algunos trabajos de mantenimiento, modernización y mejora en la infraestructura eléctrica.

Estas interrupciones forman parte de un proyecto que busca evitar apagones mayores en el futuro, especialmente ante el aumento en la demanda eléctrica y los efectos del clima en la red.

Colonias y municipios afectados por el apagón de la CFE hoy

Entre las zonas confirmadas con apagones este 7 de abril, destaca el estado de Chiapas, específicamente en San Cristóbal de las Casas, donde se realizarán cortes en sectores específicos.

Días previos, entidades como Sinaloa también registraron apagones en colonias puntuales como Infonavit, La Curva o Barrio Cartolandia, lo que confirma que este tipo de operativos se están aplicando de forma escalonada en todo el país.

Horarios del corte de luz hoy 7 de abril

Los horarios del apagón masivo dependen de cada zona, pero en general son:

Inicio: entre 08:00 y 10:00 horas

Fin: entre 14:00 y 16:00 horas

Duración: de 2 a 6 horas, aunque puede extenderse

En el caso específico de Chiapas, el corte está previsto aproximadamente de 10:00 a 14:00 horas.

¿Qué hacer ante un apagón de la CFE?

Cuando la luz se va, puedes mantener el control con algunas recomendaciones clave:

Desconecta aparatos eléctricos para evitar daños

Carga tu celular, pilas de emergencia y dispositivos antes del corte

Reduce la apertura del refrigerador

Ten a la mano lámparas de baterías

Si el corte no estaba programado, puedes reportarlo al 071 o mediante la app oficial de la CFE.

Aunque suenen alarmantes, estos apagones programados son parte de un rediseño más amplio. La CFE ya trabaja en soluciones como la instalación de más de 300 sistemas de almacenamiento energético para estabilizar la red eléctrica nacional.