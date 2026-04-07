Calendario de la SEP: ¿Cuándo es el regreso a clases después de Semana Santa 2026?

Según lo establecido por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de Semana Santa 2026 para alumnos de nivel básico comprenden un descanso de dos semanas consecutivas.

Este periodo inició el lunes 30 de marzo y se extiende hasta el viernes 10 de abril, como parte del calendario escolar correspondiente al ciclo 2025-2026.

Fecha oficial del regreso a clases

Una vez concluido el periodo vacacional, los estudiantes deberán volver a las aulas el lunes 13 de abril de 2026, día en que se retoman las actividades escolares en todo el país.

Uno de los descansos más largos del ciclo escolar

Previo al inicio de las vacaciones, algunos alumnos dejaron de asistir a clases desde días antes debido a la realización del Consejo Técnico Escolar, lo que permitió extender su descanso.

Este receso es considerado uno de los más prolongados del ciclo, por lo que muchas familias aprovechan para viajar o realizar distintas actividades fuera de la rutina escolar.

Regreso a la recta final del ciclo escolar

Con el regreso a clases, los estudiantes entran en la etapa final del ciclo escolar 2025-2026, en la que deberán cumplir con evaluaciones, tareas y otras actividades académicas antes de concluir el curso en los meses siguientes.