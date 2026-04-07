Conagua invertirá 3,100 mdp en 2026 para transformación hídrica de Acapulco

Conagua invertirá 100 mdp en 2026 para transformación hídrica de Acapulco

Como parte del proyecto Acapulco se Transforma Contigo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la transformación en materia hídrica para beneficio de casi 800 mil habitantes.

Se contempla la transformación de infraestructura de agua potable, saneamiento y para la prevención de inundaciones, con una inversión sexenal estimada de 8 mil millones de pesos (mdp), de los cuales más de tres mil 100 mdp serán ejercidos en 2026.

En lo que va del 2026 se ha vanzado en el 61 por ciento de la construcción de los colectores El Perro y El Muerto, destinados a recoger y conducir las aguas residuales y de lluvia de manera segura, con el fin de reducir riesgos de inundaciones, la contaminación ambiental y malos olores, en protección de la salud de la población.

También, se ha registrado un avance del 55 por ciento en la modernización de la planta de tratamiento de aguas residuales Renacimiento, con la cual se tendrá más capacidad de sanear las aguas negras de la zona urbana conocida como Ciudad Renacimiento, reduciendo una fuente de contaminación ambiental.

En materia de agua potable, se avanza en la etapa 1 y 2 de las labores programadas en la zona poniente de Acapulco, con lo cual se incorporarán al servicio más de 8 mil habitantes de 16 colonias y mejorará el suministro para casi 62 mil pobladores.