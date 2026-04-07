Defensa fortalece la seguridad en Chihuahua con 500 elementos del Ejército

Elementos del Ejército en Chihuahua

En el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, este martes arribaron 500 elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a Chihuahua.

Iniciaron su despliegue vía aérea desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de la 1a Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, en cinco aeronaves de transporte estratégico y pesado de la Fuerza Aérea Mexicana, hacia los municipios de Ciudad Juárez, Chihuahua y Cuauhtémoc.

Los movimientos realizados tienen como propósito reforzar el despliegue operativo que mantienen la 5a y 42a Zonas Militares en dicha entidad y con ello, contribuir en las acciones que realizan el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en los municipios.

La misión específica del personal desplegado, es la de actuar en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno de Chihuahua, realizando tareas de disuasión, prevención y patrullajes que generen un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre del uso de la Fuerza y respetando en todo momento los Derechos Humanos.