Gustavo A. Madero la alcaldía que más redujo delitos de alto impacto en la CDMX

GAM la alcaldía que más redujo delitos de alto impacto en la CDMX

Durante el informe de seguridad que corresponde a enero-marzo de 2026 en comparación con el año pasado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó que, gobernada por Janecarlo Lozano, la alcaldía Gustavo A. Madero, se ha posicionado como la demarcación que redujo todos los delitos de alto impacto en la Ciudad de México en 23%. Esto se ha dado a conocer por medio de datos que derivan de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), en los que, entre los principales indicadores se encuentra la disminución del 31 % en homicidios dolosos y del 41.82 % en lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Asimismo, destaca la reducción en un 11 % en el robo de vehículos.

Además, Brugada añadió que el mes pasado se consolidó la tendencia en la reducción de delitos de alto impacto en la Ciudad de México, con una disminución del 6% respecto al mismo mes de 2025.

“El mes de marzo podemos decir que se consolida esa tendencia a la baja en los delitos de alto impacto y principalmente de homicidios en la Ciudad de México; destacar la reducción de los delitos de alto impacto hubo una disminución del 6% con respecto a marzo de 2025”, explicó.

Impulsada por el alcalde Janecarlo Lozano, dicho logro es el resultado de su estrategia integral de seguridad en la que se incluye la construcción del primer centro de inteligencia, la instalación de 4,500 cámaras de videovigilancia y, de igual manera el incremento a 112 nuevas patrullas con el objetivo de que vigilen el territorio.

Igualmente, se dio la creación de los denominados territorios de paz como por ejemplo los EDEN’es Mestizaje y Juventino Rosas y los más de 80 kilómetros de senderos de paz, seguridad y esperanza, que tienen el propósito de iluminar las calles de la demarcación.

Por otro lado, en contraste de estas cifras, las alcaldías en las que se registraron disminuciones menores fueron; en Cuauhtémoc solo se redujeron 0.2% los delitos; en Miguel Hidalgo la baja fue de 6%; en Coyoacán de 13% y en Benito Juárez de 18%.

Por su parte, durante su participación, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 del octubre de 2024 al 31 de marzo de 2026, en la capitald el país, detuvieron a 9 mil 916 personas por delitos de alto impacto.