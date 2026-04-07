Huelga en Monte de Piedad: alertan por mensajes falsos para recuperar tus prendas

Monte de Piedad El Nacional Monte de Piedad advirtió a sus clientes de presuntos mensajes falsos que solicitan información personal a cambio de recuperar artículos.

El Nacional Monte de Piedad emitió un comunicado a través de su cuenta oficial en redes sociales para advertir a clientes de presuntos mensajes fraudulentos, los cuales solicitan información personal a cambio de recuperar los artículos empeñados.

A medio año del estallido de la huelga dirigida por el Sindicato de Trabajadores de la institución en octubre de 2025, la organización parece enfrentar un nuevo conflicto al detectar que clientes han recibido mensajes sospechosos que solicitan información esencial, por lo que solicitaron al público limitar su comunicación únicamente con los canales oficiales.

¿Recibiste un mensaje del Monte de Piedad?: qué hacer y cómo saber si es genuino

Una de las consecuencias actuales de la crisis que la institución ha enfrentado por más de medio año parecen ser intentos de fraude vía mensaje de texto, donde personas ajenas al Monte de Piedad se han acercado a clientes con información engañosa para obtener datos esenciales.

De acuerdo con la institución, algunos de estos mensajes detactados piden información personal de las y los clientes para depositar pagos urgentes o reducir el monto del préstamo, prometiendo también la devolución de sus artículos empeñados.

Ante esta situación, el Nacional Monte de Piedad emitió un comunicado para enfrentar los presuntos mensajes fraudulentos, enumerando para sus clientes una serie de pasos a seguir para reconocer si un mensaje es genuino o se trata de un intento de fraude.

Verifica que el nombre de la institución esté completo y bien escrito.

Confirma que la información coincida con tu contrato.

Desconfía de mensajes que generen urgencia o pidan información personal.

La institución puntualizó que nunca solicita datos personales vía mensaje de texto ni tampoco pide pagos a cuentas distintas a las establecidas en el contrato.

¿Cuáles son los canales oficiales del Nacional Monte de Piedad?

El Monte de Piedad solicita a sus clientes a mantenerse en contacto únicamente con los canales oficiales de la institución para la protección de sus datos personales y evitar el riesgo de fraudes.

Los canales oficiales del Monte de Piedad son:

Números telefónicos: 55 2629 2790 / 55 8890 9717

55 2629 2790 / 55 8890 9717 Corre electrónico: servicioaclientes@montedepiedad.com

¿Cuándo finalizará la Huelga en el Monte de Piedad?

Durante la movilización, los trabajadores han señalado incumplimientos graves al CCT, tales como despidos injustificados, hostigamiento laboral, ampliación de la jornada sin una renumeración económica y reducción de prestaciones pactadas anteriormente.

Debido a que el Sindicato de trabajadores y la institución Nacional Monte de Piedad continúan sin llegar a un acuerdo que favorezca a las dos partes, los empleados y empleadas participantes de la protesta mantienen el paro activo, el cual ya ha superado el medio año sin soluciones.