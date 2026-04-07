México busca alcanzar el acceso universal a la salud en 2027

Credencialización del Servicio Universal de Salud FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

El Servicio Universal de Salud es una nueva estrategia que busca implementar el Gobierno de México, que tiene el objetivo de que toda la infraestructura, todo el personal, todo el equipamiento, al igual que todos los recursos que hay en las instituciones publicas de salud (IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar), puedan operar como una red integrada que le de servicio a toda la población. Así lo explicó el Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark.

Si alguien trabaja en el sector privado, es derechohabiente del IMSS, si es empelado en el sector publico el derechohabiente del ISSSTE, y en caso de que para alguien no aplique ninguna de estas dos opciones, lo cubre el IMSS Bienestar.

“Sin embargo, esto genera que en muchos caos tengamos hospitales, tengamos centros de salud y tengamos clínicas que os quedan más cerca que la que nos corresponde por nuestra derechohabiencia y por nuestra afiliación. Y muchas veces nos tenemos que trasladar lejos para acudir a ellas (...) El Servicio Nacional de Salud busca reducir esas problemáticas “, aclaró Eduardo Clark.

El primer paso del Servicio Nacional de Salud es la credencialización que se le va a otorgar a las y los mexicanos, la cual también va a funcionar como una identificación oficial para cualquier uso, es decir que se puede emplear tanto para los tramites del gobierno como para llevar a cabo tramites privados como sacar un servicio de luz, de gas o de agua.

Asimismo, dicha credencial va a remplazar de manera paulatina los carnets del IMSS y del ISSSTE. Siendo útil también para poder recibir cualquier tipo de programa de Bienestar; desde la pensión para adultos mayores, hasta las becas para niñas y niños.

Por ello, la ruta para logra dicho propósito, funcionara de la siguiente manera: partir del primero de enero del 2027, va a comenzar la primera etapa de cambios de servicios en los que se incluirán beneficios como garantizar la atención de urgencias y continuidad de hospitalización. De esta manera si llega un paciente a un hospital que no le corresponde, lo van a atender no importa que necesite, en lugar de que solo lo estabilicen para después referirlo a otra institución.

Otro de los beneficios es la atención a embarazos de alto riesgo, " A través de la coordinación institucional podemos asegurarnos de que se atiendan en los hospitales de mayor capacidad resolutiva más cercanos a l lugar donde las mujeres lleven a cabo sus consultadas prenatales y a donde vivan". En el mismo contexto, el segundo objetivo es que se puedan realizar partos de emergencia en cualquier institución publica.

Por otro lado, El Código Cerebro, hace referencia a cuando ocurre un evento cerebrovascular; una embolia, un infarto cerebral y distintos tipos de padecimientos que muchas veces se atienden en salas de hemodinamia. De igual manera, se busca que las personas sean atendidas en los hospitales que se encuentren más cerca de de donde ocurra el evento, garantizando así una mejor atención en términos de velocidad y calidad.

Asimismo, otro de los puntos es la continuidad del tratamientos para todas aquellas personas que se encuentran pasando por un tratamiento complejo como por ejemplo un tratamiento de cáncer que no pueden interrumpir o personas que están en una larga lista de espera para un trasplante. Y que por una razón u otra pierde su derechohabiencia en donde lo están atendiendo, lo que ocasiona que se detenga el tratamiento, el Servicio Nacional de Salud se va a encargar de que pueda permanecer a lo largo de todo el ciclo de tratamiento en la misma institución.

Adicionalmente, también se van a iniciar las Consultas de Atención Primaria para quienes tienen padecimientos leves, agudos (gripa, diarrea); que necesitan atención, pero que no son graves.

El subsecretario aclaró que la meta es poder atender a toda la población del país, mientras que al mismo tiempo, se trate de un esquema factible y sostenible en lo financiero y en lo operativo de cada institución.

Y por último, en el caso del año 2028, se tiene previsto que se consolide el surtimiento universal de recetas, de las consultas de especialidad referenciadas, de la hospitalización y del seguimiento de enfermedades crónicas.

Todo este plan va a estar acompañado de una aplicación digital en la que se integrará credencial, historial médico, gestión de citas, información de servicios y herramientas de navegación con inteligencia artificial.