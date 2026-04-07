No compartir ni tomar fotos o videos en Irán; embajada mexicana lanza alerta urgente para connacionales

Embajada de México en Irán La Embajada, que opera temporalmente desde Azerbaiyán, mantiene esfuerzos de evacuación en medio del incremento de amenazas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

La Embajada de México en Irán pidió a la comunidad mexicana extremar precauciones ante el ambiente de tensión que se vive en la región, especialmente por el intercambio de amenazas entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Las autoridades advirtieron que tomar o compartir fotos y videos relacionados con movimientos, instalaciones o equipo militar puede traer consecuencias legales graves, desde multas y deportaciones hasta encarcelamiento, debido a las leyes de seguridad nacional del país.

El aviso llega en un momento en el que el conflicto ha escalado desde el 28 de febrero, fecha en la que comenzaron las operaciones de evacuación y asistencia consular.

Desde entonces, la Embajada ha logrado apoyar a más de mil 500 personas, entre turistas y residentes, no solo en Irán sino también en zonas cercanas como Emiratos Árabes, Israel, Líbano, Jordania, Qatar y Bahréin. Debido al riesgo en territorio iraní, el personal diplomático opera temporalmente desde Azerbaiyán, donde coordina traslados y protección para connacionales en situación vulnerable.

🚨 Aviso importante para mexicanas y mexicanos en Irán📷 En el contexto actual, se exhorta a la comunidad mexicana a actuar con prudencia, evitar exponerse y atender en todo momento las disposiciones de las autoridades locales.@vcalva pic.twitter.com/4ZGIh0ZqCY — EmbaMex IRN (@EmbaMexIrn) April 7, 2026

¿A que no se le puede tomar fotos o videos en Irán?

Aunque la alerta no dice más detalles que evitar hacer estas acciones, se sabe, gracias a otros casos actuales, dónde civiles (turistas) son detenidos por tomar fotos a monumentos.

Sin embargo, en estos casos se incita a no fotografiar o grabar:

Instalaciones militares

Retenes policiales

Infraestructura estratégica

Aeropuertos o puertos

Fronteras o zonas con manifestaciones

Cualquier imagen de este tipo puede ser considerada material sensible o incluso espionaje, especialmente en un contexto de alta tensión internacional, donde un registro accidental podría generar sospechas.

La embajada reiteró que, ante cualquier emergencia, los mexicanos deben mantenerse en resguardo, seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse en contacto con los canales oficiales de asistencia consular.