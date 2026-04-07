Nuevo canciller comparte desacuerdo por informe de la ONU sobre desaparecidos: Nacho Mier

El nuevo canciller, Roberto Velasco en contra del informe de la ONU sobre desaparecidos en México, según el morenista, Ignacio Mier (Mario Jasso)

El próximo Secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco compartió su desacuerdo con senadores sobre el informe emitido sobre México por parte del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada al que consideraron que “no está ajustado y está alejado de la realidad”.

“ Coincidimos en que el informe del comité no está ajustado a la realidad, está redefiniendo incluso el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado y eso es completamente alejado de la realidad y del propósito central de la comisión”, reveló el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ignacio Mier.

El también coordinador de Morena en el Senado, sostuvo que el informe es sesgado, además de no tomar en cuenta la apertura del gobierno mexicano para las labores del Comité de la ONU en territorio mexicano. “Es sesgado porque dice que es una política del Estado mexicano y eso es falso, eso es falso y menos es una política generalizada eso es una redefinición”, aseveró

“El primer país que dió su apoyo y qué manifestó su respaldo a la comisión es México, quien fue el único país que aceptó de mutuo propio que viniera el comité a hacer una visita in situ fue México, el resto de los países no la aceptaron, por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del comité”, reprochó

Mier adelantó que este miércoles, la coalición Morena, PT y PVEM fijarán un posicionamiento sobre el informe del Comité de la ONU sobre las desapariciones en México y rechazó que la reticencia del gobierno federal para asumir esas conclusiones reflejen una mala imagen para el país.

“No, al contrario, el primer país que dio su apoyo y que manifestó el respaldo a la comisión es México, quien fue el único país que aceptó de mutuo propio que se viniera al comité a hacer una visita en in situ fue México, el resto de los países no lo aceptaron, por eso a nosotros nos sorprendió la manera en que fue redactado el informe por parte del comité”, aseveró

--¿ No será una mala señal de México con la ONU el no atender? Ellos solo quieren ayudar…?, se le cuestionó

--Sí, pero con un informe que no está ajustado a la realidad no parece de mucha ayuda