¿Olvidaste tu contraseña del SAT? Pasos para recuperarla fácil y rápido Conoce cómo recuperar tu contraseña del SAT con RFC o e.firma en línea (Pexels y SAT)

Si necesitas realizar un trámite ante el SAT, como tu declaración anual, pero olvidaste tu contraseña, aquí te decimos cómo puedes recuperarla sin necesidad de acudir a las oficinas.

La contraseña del SAT es un mecanismo de acceso que te permite ingresar a los servicios electrónicos del SAT, el cual tiene la misma función jurídica que tu firma autógrafa.

Por lo que conocerla es de vital importancia si quieres realizar los diferentes trámites que el SAT te permite hacer en línea, así que aquí te compartimos cómo puedes recuperar tu contraseña.

¿Cómo recuperar mi contraseña del SAT si la olvidé?

El SAT te permite recuperar tu contraseña de diferentes maneras; la más común es acudir a sus oficinas, donde te ayudarán a generarla de nuevo.

Otra opción es a través de su página web con tu e.firma siguiendo estos pasos:

Ingresar al sitio web del SAT en su apartado “Restablecer Contraseña”.

Una vez dentro, tendrás que seleccionar la opción “sí cuento con e.firma”.

Llenar los datos de tu e.firma, los cuales incluyen tu contraseña de la clave privada, la clave privada (archivo con terminación .key) y el certificado (archivo con terminación .cer).

los cuales incluyen tu contraseña de la clave privada, la clave privada (archivo con terminación .key) y el certificado (archivo con terminación .cer). Tras llenar los datos, tendrás que dar clic en “enviar” y generar tu nueva contraseña , la cual debe contener 8 caracteres (integrada por números y letras). Recuerda que por seguridad no puede ser tu RFC.

y , la cual debe contener 8 caracteres (integrada por números y letras). Recuerda que por seguridad no puede ser tu RFC. Establecer un correo electrónico personal.

personal. Conservar o imprimir el comprobante de generación o actualización de contraseña.

Paso a paso: Cómo usar SAT ID para restablecer tu contraseña con el RFC y sin e.firma

Si olvidaste tu contraseña del SAT y no cuentas con tu e.firma, aún tienes otra opción para recuperarla a través del SAT ID.

El SAT ID es una herramienta digital la cual, entre otras cosas, te permite renovar tu e.firma, obtener tu Constancia de Situación Fiscal y recuperar tu contraseña.

Puedes recuperar tu contraseña del SAT con tu RFC siguiendo estos pasos:

Ingresar a la página del SAT ID.

Seleccionar la opción de “generación de contraseña” y dar clic en “comenzar”.

y dar clic en Introducir tu RFC a 13 posiciones, un correo electrónico personal y un número celular.

a 13 posiciones, un correo electrónico personal y un número celular. Subir tu identificación oficial.

Confirmar tu identidad a través de un video y firmar la solicitud.

y firmar la solicitud. Aceptar los términos y condiciones.

Una vez enviada la anterior información, el SAT te enviará en los próximos cinco días un correo para que generes tu nueva contraseña. Aunque, en general, el correo suele llegar dentro de las próximas 24 horas.