Perfila Senado ratificación de nuevo canciller; relación con EE.UU tema espinoso

El nuevo canciller Roberto Velasco con los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado

El Senado perfila la ratificación de Roberto Velasco como nuevo titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) este miércoles, tras haber recibido formalmente su nombramiento y avanzar en el proceso legislativo correspondiente.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, confirmó que Velasco comparecerá ante las comisiones de Relaciones Exteriores para sustentar la idoneidad de su designación, como lo establece el artículo 76 constitucional, antes de que el dictamen sea votado en el pleno.

Uno de los temas centrales que marcarán la comparecencia de Velasco será la postura de México frente a organismos internacionales, particularmente tras el reciente informe sobre desapariciones.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, adelantó que existe coincidencia con el futuro canciller en rechazar la interpretación de que las desapariciones forzadas constituyen una política de Estado:

“Sí, tenemos varios. Yo también tengo un asunto que está vinculado a eso y también coincidimos en que el informe del comité no está ajustado a la realidad. Está redefiniendo incluso el concepto de desaparición forzada en función de atribuirle a una política del Estado y eso es completamente alejado de la realidad y del propósito central de la convención. Y haber activado el 34 para llevarlo a la Asamblea, nosotros pensamos que es exagerado cuando la propia Convención establece que debe de haber acercamientos sin diálogo”, declaró.

Aunque la mayoría legislativa de Morena y sus aliados garantiza prácticamente la ratificación, las bancadas de oposición buscan fijar postura sobre la conducción de la política exterior.

El coordinador del PRI, Manuel Añorve, señaló que su bancada aún no define el sentido de su voto y lo condicionó a la comparecencia:

“Por lo tanto estamos procesando la decisión de nuestro voto. (…) No dejemos en un simplismo solo la decisión ¿Se va a votar a favor o en contra de la ratificación como secretario de Relaciones Exteriores? Escuchemos mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores la amplitud de los temas de la agenda internacional y de la agenda nacional y tendremos una reunión también con él el día de mañana en lo personal para que algunas dudas que pudieran tener nuestros senadores y nuestras senadoras, inclusive algún cuestionamiento se haga de manera respetuosa y para eso es el diálogo”.

Añorve también lanzó críticas a la gestión anterior en la Cancillería, al considerar que hubo ausencia en negociaciones clave, lo que eleva la expectativa sobre el desempeño de Velasco.

Entre los temas prioritarios que el PRI pondrá sobre la mesa destacan son Migración,, Relación bilateral con Estados Unidos, T-MEC y Geopolítica en América Latina.

Por su parte, la vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, adelantó que su bancada ve con buenos ojos el nombramiento pero temas como la postura frente al T-MEC, los informes internacionales sobre desapariciones y la política exterior en general serán determinantes, aunque reconoció que el voto a favor es “muy probable”.

“Hemos tenido oportunidad de conocer ya de tiempo atrás a Roberto Velasco y hemos conocido de todas sus capacidades, su trayectoria, no tenemos duda que puede desempeñar, como lo ha hecho, un excelente papel al frente de la Cancillería. Nuestra discusión tiene que ver más con posiciones, con la agenda, con los temas, que no es un asunto que depende únicamente de él en cualquier modalidad, como canciller”, dijo.

Este martes el aún designado canciller sostuvo una intensa jornada de diálogo político: primero con los integrante de la Junta de Coordinación Política, y posteriormente con cada una de las siete bancadas del Senado.

Mier subrayó que este ejercicio forma parte de una nueva dinámica de interlocución política para construir consensos en nombramientos clave:

“Fue una reunión de diálogo directo, abierto, sin ninguna cortapisa (…) es una de las funciones sustantivas del Senado, la evaluación de la política exterior”.