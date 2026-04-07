Permitir a la UIF congelar cuentas es “terrorismo político”. alerta oposición

La Corte facultó a la UIF para congelar cuentas bancarias sin requerir orden judicial (DIARIO DE TABASCO)

La oposición en el Senado calificó como “terrorismo político” y un “despropósito” la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congele cuentas bancarias sin orden judicial y advirtió riesgos para el Estado de derecho y las garantías individuales.

“El que haya una discrecionalidad de este tamaño con ese criterio puede ser inclusive terrorismo político a lo que lleguemos ya…”, advirtió el senador del PAN, Raymundo Bolaños, quien también es el responsable del área jurídica del CEN del blanquiazul.

A su vez, el coordinador del PRI en el Senado, , Manuel Añorve Baños, calificó la resolución como “un despropósito” y la vinculó con la “construcción de un Estado autoritario” por parte de Morena.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloquee cuentas bancarias sin intervención del Ministerio Público, orden judicial ni solicitud extranjera, cuando existan indicios de delitos de origen nacional como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, lo que ha desatado polémica y alerta en varios sectores de la población en México.

El PAN no descartó recurrir a instancias internacionales ante esta medida pero reconoció que la resoluciones para sancionar este tipo de medidas pueden tardar hasta 15 años.

“El problema de las instancias internacionales es que las resoluciones tardan muchos años, cinco, seis, 10, 15 años para que venga una sanción contra el gobierno mexicano, y eso no tiene, digamos, una solución pronta para nadie. Entonces, va a llegar, lo garantizo, va a llegar la sanción para el gobierno mexicano con este tipo de criterios, pero va a tardar mucho en que ocurra”, lamentó

En tanto que el PRI este cambio rompe el equilibrio entre combate al lavado de dinero y protección de derechos.

El líder de los senadores del tricolor, Manuel Añorve criticó que el nuevo criterio permita actuar “solo por sospecha”, lo que —afirmó— abre la puerta a arbitrariedades:

“El poder cancelar las cuentas y aplicarte sanciones es peligroso para la democracia en México, para un país de leyes y yo, con todo respeto, por supuesto, no estoy de acuerdo. El PRI nunca estará de acuerdo en crear este tipo de condiciones autoritarias para un Estado que lo hemos visto, Estado autoritario”, sostuvo.

El legislador señaló que anteriormente existía un control judicial para este tipo de medidas, lo que garantizaba defensa previa de los ciudadanos, mientras que ahora —dijo— se elimina ese filtro.

El máximo tribunal determinó que el congelamiento de cuentas no constituye una sanción penal, sino una herramienta cautelar para proteger el sistema financiero frente a delitos como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo .

Además, estableció que los afectados pueden impugnar la medida posteriormente y ejercer su derecho de audiencia.

Sin embargo, algunos ministros votaron en contra al advertir que la medida puede afectar derechos como la propiedad y el debido proceso .

El senador del PRI enmarcó esta decisión dentro de una serie de acciones que, a su juicio, reflejan concentración de poder en el gobierno y advirtió la desaparición de contrapesos institucionales.

En ese sentido, criticó el debilitamiento del juicio de amparo, el control político del Poder Judicial y denunció opacidad en obras públicas y deficiencias en el sistema de salud.

“Ahí están las consecuencias (…) es un Estado autoritario que está construyendo Morena todos los días”, afirmó.