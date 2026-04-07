Piden panistas “descongelar” iniciativa que crea Fiscalía para delitos en carreteras

Transportistas realizan bloqueos a distintas carreteras del país

Ante las manifestaciones de transportistas y agricultores en 20 estados del país, el PAN a través del senador, Mario Vázquez, exigió a la Comisión de Justicia del Senado “descongelar” la iniciativa que plantea la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en carreteras y puentes federales.

“La creación de esta fiscalía fue un compromiso de las autoridades federales tras las movilizaciones del año pasado, pero hoy sigue sin cumplirse. Los transportistas no tienen dónde denunciar, no hay una instancia que atienda de manera específica esta problemática”, señaló.

Productores y transportistas realizan un paro nacional desde el lunes 6 de abril, con movilizaciones y bloqueos en carreteras estratégicas del país, en medio del regreso vacacional de Semana Santa.

El senador por Chihuahua, recordó que esta iniciativa surgió como respuesta directa a las demandas de transportistas y productores, quienes desde 2025 han denunciado el abandono y la falta de una instancia especializada para atender los delitos en carretera.

Recalcó que transportistas enfrentan hasta 40 robos diarios; 80% con violencia. En 2026 han sido asesinados 20 traileros.

Vázquez recordó que esta propuesta fue presentada a finales del año pasado y turnada en febrero a las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos y de Justicia, esta última presidida por el senador Javier Corral, sin que hasta el momento se registren avances.

El legislador advirtió que la inseguridad en carreteras ha escalado a niveles críticos: actualmente se registran hasta 40 robos diarios a transportistas, de los cuales el 80% se cometen con violencia. Además, en lo que va de 2026 han sido asesinados 20 traileros.

“La inseguridad en carreteras ya es una crisis nacional. Sin carreteras seguras no hay campo, no hay comercio, no hay desarrollo”, lamentó

El senador destacó que con la creación de esta fiscalía especializada se fortalecería la capacidad de investigación y persecución de estos delitos, brindando certeza y protección a quienes transitan por las vías federales.

En ese sentido llamó a sus compañeros legisladores a sumarse para sacar adelante esta ley que proteja a los transportistas en las carreteras del país.

“¿Qué están esperando? Mientras no actúan, los asaltos siguen, la violencia crece y el país se detiene. Que se pongan a trabajar. Sin carreteras seguras… no hay México.”, demandó

Productores y transportistas realizan un paro nacional desde el lunes 6 de abril, con movilizaciones y bloqueos en carreteras estratégicas del país, en medio del regreso vacacional de Semana Santa.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) informó que hará una pausa en los bloqueos en carreteras tras los hechos registrados en distintos estados del país, donde acusó actos de represión contra manifestantes.

El anuncio se dio este 7 de abril de 2026, luego de protestas en entidades como Tlaxcala, Veracruz y Chihuahua.