Sheinbaum firmará decreto para crear el Servicio Universal de Salud

A partir del 2027 entrará en operación el Siistema Universal de Salud

Servicio Universal de Salud — La presidenta Claudia Sheinbaum comunicó este martes en Palacio Nacional que en los próximos días firmará un decreto para crear el servicio universal de salud, con lo que cualquier ciudadano podrá recibir atención médica en hospitales del IMSS o del ISSSTE, sin importar si cotiza en dichas instituciones.

El objetivo del “Servicio Universal de Salud es que cuando nosotros dejemos el gobierno, cualquier mexicano o mexicana pueda ir a atenderse de cualquier padecimiento a cualquier institución de salud y pueda ser recibido”, señaló Sheinbaum.



La mandataria mexicana explicó que con esta iniciativa, que contará con un decreto presidencial, se logrará mejorar la eficacia del sistema de salud. “Es un paso histórico el que estamos dando, avanzando hacia el servicio universal de salud”, enfatizó.



Para ello, refirió, se iniciará un proceso de credencialización que se prolongará por más de un año, pero a partir de enero de 2027, ya habrá servicios de salud que puedan compartirse entre los tres sistemas: Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) e IMSS Bienestar.



La mandataria resaltó que el objetivo de este programa es eliminar las barreras administrativas que impiden el acceso equitativo a especialistas y medicinas en todo el país, por lo que con esta decisión se unificaránlos servicios públicos para maximizar la capacidad hospitalaria en México.

De acuerdo con la Jefa del Ejecutivo federal, el decreto presidencial que se publicará en el Diario Oficial de la federación (DOF), ordena una coordinación profunda entre el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y la Secretaría de Salud y con este esquema, cualquier paciente que no cuente con un empleo formal podrá acudir a una clínica de alta especialidad de cualquier organismo federal donde recibirá la atención médica, toda vez que el sistema de salud operará como red única donde los recursos y el personal se comparten para reducir los tiempos de espera.

El programa universal de Salud cuenta con una herramienta jurídica con efectos inmediatos en la administración pública federal, por lo que una vez que se publique en el DOF, las instituciones sanitarias deberán ajustar sus reglas de operación para recibir a toda la población sin distinción. La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal redactó el documento para asegurar que la transición administrativa se lleve a cabo sin alterar los servicios que actualmente se llevan a cabo.

En este contexto, el Gobierno Federal aseguró que el país alcanzará en 2027 el acceso universal a los servicios públicos de salud, un proceso que arrancará durante el 2026 con una credencial única que funcionará como identificación oficial para toda la población y avanzará de manera gradual hasta integrar plenamente a todas las instituciones del sector.





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