FGR realiza diligencias en dos sedes del INE por caso Taddei

Guadalupe Taddei Congelan cuenta bancaria de expresidenta del INE (cuartoscuro)

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó las primeras diligencias en dos sedes del Instituto Nacional Electoral (INE), como parte de las investigaciones relacionadas con el denominado caso Taddei, confirmó la presidenta interina del organismo, Blanca Cruz García.

Las actuaciones se llevaron a cabo en las oficinas centrales del Instituto y en la torre Zafiro, ubicada en Jardines del Pedregal. En la primera sede, los agentes solicitaron información y documentación de la Secretaría Ejecutiva, mientras que en la segunda revisaron archivos de la Dirección de Recursos Materiales.

Blanca Cruz explicó que las diligencias responden a requerimientos de la Fiscalía, por lo que el INE únicamente facilita el acceso a sus instalaciones y a las áreas correspondientes para atender las solicitudes de información.

“Esto no es algo que nos avisen, ellos nos requieren y nosotros solo disponemos del acceso, las sedes y las áreas. Lo que nosotros tenemos que hacer es atender con diligencia y cooperación”, señaló.

La funcionaria precisó que, hasta el momento, la oficina de la ex presidenta del INE, Guadalupe Taddei, quien renunció en medio de señalamientos de presunta corrupción, no ha sido requerida para una revisión.

Sin embargo, indicó que las investigaciones siguen abiertas y que no existe un plazo establecido para que concluyan, debido a que la autoridad ministerial puede solicitar nuevas diligencias o documentación conforme avance la revisión.

“Pueden ser que se tarden unos días, unas horas o que nos hagan un nuevo requerimiento para continuar”, comentó.

La presidenta interina también aclaró que distintas instancias han solicitado información al organismo electoral, aunque no todas han realizado diligencias presenciales en sus instalaciones.

Respecto al alcance de las revisiones, explicó que las autoridades pueden efectuar auditorías forenses y solicitar documentos físicos o archivos digitales, así como obtener copias de los expedientes relacionados con los procedimientos bajo investigación.

Los aspectos que pueden examinarse son la participación de las distintas áreas del Instituto en la celebración de contratos, las personas que intervinieron en los procesos de contratación, las autorizaciones emitidas y el recorrido de los recursos económicos.

“Pueden pedir un acuerdo, oficio, unos contratos, etc. Ellos revisan documentos y en el trámite supervisan los procedimientos de colaboración, qué áreas participaron, quién requirió, cuáles fueron las órdenes, entre otras cosas”, detalló.

Cruz García sostuvo que el INE mantendrá la colaboración con las autoridades ministeriales y atenderá los requerimientos que se presenten, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de los hechos y recuperar la confianza en la institución.