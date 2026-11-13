¿Está cerrada la México-Cuernavaca? Reporte al momento del accidente de un camión de carga Un tráiler de carga se volcó en la carretera México-Cuernavaca lo que provocó una reducción de carriles y tráfico en la vialidad (Rogelio Morales Ponce)

Este viernes 13 de noviembre se registró un caos vial en Carretera Federal México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, con dirección a Cuernavaca en el kilómetro 35, en el tramo de La Perla por un incidente automovilístico.

En caso de que tengas algún viaje planeado por la autopista, aquí te explicamos cuál es la situación actual ante el accidente.

¿Qué pasó en la México-Cuernavaca?

De acuerdo con reportes, un tráiler de reciclaje volcó por un exceso de carga en la carretera, a la altura de La Perla; la atención de elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas al incidente generó una reducción de carriles que ocasionó filas kilométricas de automóviles.

La presencia de lluvia en el lugar complica el retiro del vehículo, así como los residuos que transportaba la unidad. Por lo que se recomienda manejar con precaución.

México-Cuernavaca: estado actual de la carretera

Al momento, la redes oficiales de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) informó que el servicio de la autopista México-Cuernavaca se restableció, por lo que se puede circular con normalidad.

El incidente fue atendido y el tramo opera con normalidad desde el kilómetro 33. Por la presencia de lluvias, se recomienda manejar con precaución.

Otros caminos afectados

La CAPUFE también reportó carga vehicular en la carretera Cuernavaca-Acapulco en el km 98, sin reporte de incidentes,

Por otro lado, La Perla- Cuautla presenta una reducción de carriles en el km 4 por la atención del incidente.

Vialidades alternativas de la México-Cuernavaca

Como rutas alternativas, puedes tomar un desvío a la altura de Tres Marías para tomar la autopista libre de Cuernavaca, o la vialidad La Perla-Cuautla, aunque esta presenta reducción de carriles.