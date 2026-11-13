Arranca El Buen Fin 2026 con aplicación para comparar precios

La Secretaría de Economía encabezó el arranque de El Buen Fin 2026, durante un acto en el que el titular de la dependencia, Marcelo Ebrard, presentó una aplicación digital que permitirá a los consumidores comparar precios de productos y contar con más información antes de realizar sus compras.

Al evento asistió el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante Ruiz, quien informó sobre las acciones y herramientas que implementará la institución para vigilar las prácticas comerciales durante los días de promociones.

Escalante Ruiz refrendó el compromiso de la Profeco de defender los derechos de las personas consumidoras durante esta edición de El Buen Fin, mediante labores de supervisión y orientación para atender posibles irregularidades.

La aplicación presentada por Ebrard busca facilitar la consulta y comparación de precios, con el propósito de que los compradores puedan revisar las opciones disponibles antes de adquirir productos.

La dependencia federal señaló que las acciones de la Profeco estarán enfocadas en acompañar a los consumidores durante la jornada comercial y vigilar que se respeten sus derechos.