Aeropuerto Internacional de Monterrey: reporte de afectaciones por suspensión de vuelos en EU

Comunicado de OMA sobre los vuelo en el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Varios vuelos programados hacia Estados Unidos han sido suspendidos debido a restricciones desde el país del norte. (Google Maps, @AeropuertoDeMTY/X)

El Aeropuerto Internacional de Monterrey, reportó afectaciones en vuelos desde y hacia Estados Unidos este 13 de noviembre debido a la suspensión que ordenó la Administración Federal de Aviación (FAA) en Estados Unidos, luego de fallas en sus sistemas de comunicación.

¿Qué vuelos están afectados en el Aeropuerto Internacional de Monterrey?

El Aeropuerto Internacional de Monterrey confirmó que las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos están provocando modificaciones en sus vuelos. En el comunicado, OMA reconoció que existen afectaciones tanto en operaciones de salida como de llegada.

#AeropuertodeMTY Informa: https://t.co/XoqVuzEesw — Aeropuerto Internacional de Monterrey (@AeropuertoDeMTY) November 13, 2026

Vuelos de Monterrey hacia Estados Unidos:

Viva VIV686: Monterrey - Nueva York (JFK). Horario reportado: 19:16 horas. Cancelado .

Monterrey - Nueva York (JFK). Horario reportado: 19:16 horas. . Viva VIV688: Monterrey - Nueva York (JFK). Salida programada: 13:00 horas. Demorado .

Monterrey - Nueva York (JFK). Salida programada: 13:00 horas. . Viva VIV602: Monterrey - Las Vegas. Salida programada: 12:06 horas. Demorado .

Monterrey - Las Vegas. Salida programada: 12:06 horas. . Viva VIV616: Monterrey - Houston. Salida programada: 19:34 horas. Demorado .

Monterrey - Houston. Salida programada: 19:34 horas. . Viva VIV622: Monterrey - Los Ángeles. Salida programada: 20:37 horas. Demorado .

Monterrey - Los Ángeles. Salida programada: 20:37 horas. . Viva VIV682: Monterrey - Dallas-Fort Worth. Horario reportado: 11:26 horas. Demorado.

Vuelos de Estados Unidos hacia Monterrey:

Viva VIV687: Nueva York (JFK) - Monterrey. Llegada programada: 05:30 horas. Cancelado .

Nueva York (JFK) - Monterrey. Llegada programada: 05:30 horas. . American Airlines AAL2529: Dallas Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 16:30 horas. Demorado .

Dallas Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 16:30 horas. . Viva VIV651: Austin - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. Demorado .

Austin - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. . United Airlines UAL6352: Houston - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. Demorado .

Houston - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. . Viva VIV683: Dallas-Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. Demorado .

Dallas-Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 18:00 horas. . American Airlines AAL2190: Dallas Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 18:44 horas. Demorado .

Dallas Fort Worth - Monterrey. Horario reportado: 18:44 horas. . United Airlines UAL6226: Houston - Monterrey. Horario reportado: 19:30 horas. Demorado.

¿Por qué Estados Unidos suspendió los vuelos este 13 de noviembre?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó este viernes una suspensión nacional de despegues después de detectar problemas en los sistemas de comunicación utilizados por los centros regionales de control de tráfico aéreo.

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, explicó que técnicos especializados de la FAA comenzaron a investigar las fallas para identificar su origen y determinar las condiciones necesarias para restablecer las operaciones.

La suspensión implica que las aeronaves que permanecen en tierra en Estados Unidos no pueden despegar mientras continúe la restricción, aunque los aviones que ya se encuentran en vuelo pueden seguir sus procedimientos de llegada.