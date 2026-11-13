Obtiene Gobierno casi 71 mdp por subasta de motocicletas decomisadas a Ryan Wedding

Obtiene Gobierno casi 68 mdp por subasta de motocicletas decomisadas a Ryan Wedding

La colección de motocicletas de lujo asegurada al exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding dejó 70 millones 911 mil 200 pesos pesos al Gobierno federal, luego de que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) vendió 57 de las 62 unidades que integraban el inventario durante una subasta realizada el 11 y 12 de noviembre en la Ciudad de México.

Las cinco motocicletas restantes no encontraron comprador y serán ofrecidas nuevamente el próximo 27 de noviembre, informó la directora general del organismo, Mónica Fernández Balboa, quien explicó que la operación representó uno de los resultados más importantes en la historia de las subastas del instituto.

La funcionaria calculó en casi 71 millones de pesos los recursos obtenidos exclusivamente por la venta de las motocicletas. Sin embargo, el desglose de las operaciones publicado al término del procedimiento establece un monto de 67 millones 993 mil 700 pesos.

La venta reunió a coleccionistas nacionales y extranjeros, así como a participantes relacionados con el mundo del motociclismo.

El interés se concentró particularmente en las piezas de competición, algunas de ellas prototipos utilizados en campeonatos internacionales de velocidad que difícilmente pueden conseguirse en el mercado convencional.

El conjunto estaba integrado por modelos de Ducati, Honda, Kawasaki, MV Agusta, Suzuki y Yamaha, fabricados entre las décadas de 1960 y 2020. Los precios de salida establecidos por el INDEP iban de 21 mil 500 pesos a dos millones 547 mil 200 pesos.

La motocicleta que alcanzó el precio más alto durante la primera jornada fue una Ducati Desmosedici GP7, modelo 2006, cuyo valor inicial rondaba los 2.5 millones de pesos y terminó vendiéndose en cuatro millones 500 mil pesos.

La unidad fue adquirida por el participante identificado con la paleta número 117, quien también intervino en otras pujas por las piezas de mayor valor. Se trata de un prototipo relacionado con la trayectoria del piloto australiano Casey Stoner, quien conquistó el campeonato mundial de MotoGP en 2007 con una motocicleta de esa generación.

En la primera sesión fueron ofertadas 30 unidades, de las cuales 26 encontraron comprador. La recaudación alcanzó 30 millones 566 mil 600 pesos, mientras que cuatro lotes quedaron desiertos por falta de postores.

Las operaciones que destacaron fueron la venta de una Ducati Mark3/350 Deísmo, modelo 2013, cuyo precio pasó de 63 mil 400 a 250 mil pesos. También se colocó una Honda NS500 de 1984 en un millón 260 mil pesos.

Prototipos de competencia elevaron las pujas

La segunda jornada, celebrada el jueves 12 de noviembre, concentró otra parte importante de las operaciones. Una Honda NSR500, modelo 1999, alcanzó un precio de cuatro millones 100 mil pesos, frente a un monto inicial cercano a un millón 200 mil pesos.

La motocicleta pertenece a una generación de máquinas con las que Honda compitió en la categoría de 500 centímetros cúbicos, antecedente de la actual MotoGP. El modelo de 1999 corresponde al año en que el español Álex Crivillé obtuvo el campeonato mundial de esa categoría.

También sobresalieron ocho Ducati Desmosedici GP, prototipos desarrollados para competencias internacionales de velocidad, cuyos precios superaron los dos millones de pesos por unidad.

El catálogo incluyó otras piezas de interés histórico, como una Honda de pista ELF4-001, modelo 1987, reconocida por sus innovaciones técnicas en suspensión, así como ejemplares de Ducati y Kawasaki de distintas generaciones.

A diferencia de las motocicletas comerciales, los prototipos de MotoGP son máquinas construidas para circuitos, con especificaciones técnicas particulares y sin las características necesarias para circular de manera ordinaria por calles y carreteras.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) había estimado en aproximadamente 40 millones de dólares el valor comercial de la colección asegurada a Wedding. Esa valuación, difundida durante las investigaciones, contrasta con los casi 68 millones de pesos obtenidos mediante la subasta.

La directora del INDEP explicó que los bienes son valuados por peritos especializados, quienes revisan sus condiciones físicas y de funcionamiento para determinar los precios correspondientes a cada lote.

De los cateos al patrimonio del Estado

Las motocicletas llegaron a manos de las autoridades mexicanas el 24 de diciembre de 2025, cuando se ejecutaron cuatro órdenes de cateo en propiedades ubicadas en la Ciudad de México y el Estado de México, relacionadas con las investigaciones contra Wedding.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades de Estados Unidos y Canadá.

Además de las motocicletas, fueron asegurados dos vehículos de lujo, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos útiles, un cargador, dosis de metanfetamina y marihuana, así como documentación diversa.

Las 62 unidades fueron localizadas en un inmueble de la colonia Estación Pantaco, en la alcaldía Azcapotzalco. Posteriormente quedaron bajo resguardo de las autoridades y fueron transferidas al INDEP en julio de 2026 para su incorporación a los mecanismos de comercialización del organismo.

El catálogo oficial de la subasta las identificó mediante números de lote y datos de inventario. Su venta se realizó mientras los bienes se encontraban sujetos al procedimiento de extinción de dominio, mediante el cual el Estado busca obtener la titularidad de propiedades vinculadas con actividades ilícitas, conforme a la legislación aplicable.

Fernández Balboa explicó que los recursos obtenidos por la comercialización de bienes decomisados y transferidos al instituto se destinan al Fondo de Gabinete Social de la Presidencia de la República.

Los proyectos que pueden recibir financiamiento, según menciono, son acciones para las viudas de los trabajadores fallecidos en Pasta de Conchos y programas dirigidos a comunidades indígenas rarámuri y amuzgas.

La subasta de las motocicletas formó parte de un procedimiento más amplio del INDEP, que incluyó 620 lotes de bienes muebles, entre aeronaves, embarcaciones, joyería, vehículos eléctricos, automóviles y unidades blindadas. Al presentar los resultados generales, la directora del organismo informó que la comercialización alcanzó una recaudación de 143 millones de pesos.

El expediente del exatleta canadiense

Ryan James Wedding representó a Canadá en snowboard durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, donde terminó en la posición 24. Años después fue señalado por las autoridades estadounidenses como presunto responsable de una organización internacional dedicada al tráfico de cocaína, con operaciones en distintos países y vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En marzo de 2025, el FBI lo incorporó a su lista de los diez fugitivos más buscados y ofreció una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que permitiera localizarlo y detenerlo.

Wedding fue puesto bajo custodia en México en enero de 2026 y trasladado posteriormente a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales relacionados con conspiración para distribuir cocaína, dirección de una organización criminal y asesinatos presuntamente vinculados con sus actividades.

Durante su comparecencia ante un tribunal federal estadounidense, el 26 de enero, se declaró no culpable.

Las autoridades de ese país sostienen que la organización atribuida al exdeportista operaba una red internacional para introducir grandes cantidades de cocaína y que recurrió a la violencia para proteger sus actividades. Esas imputaciones forman parte del proceso judicial que enfrenta.