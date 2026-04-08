Autoriza Senado primer viaje del Buque Cuauhtémoc tras choque en Nueva York

Buque Cuauhtémoc (Carlos Alberto Carbajal)

Casi un año después de que “chocó” contra el Puente de Brooklyn en Nueva York, el Buque Escuela “Cuauhtémoc” vuelve a altamar rumbo al extranjero con el objetivo de participar en el crucero de instrucción “Pacífico Norte 2026.

Ello luego de que el Senado autorizó la salida del emblemático buque con 332 elementos que integran la tripulación a bordo para que participe en el crucero de instrucción Pacifico Norte 2026 del 15 de julio al 15 de octubre de este año 2026.

Cabe recordar que el pasado 17 de mayo del 2025, el Buque sufrió un accidente donde colisionó contra el puente de Brooklyn en Nueva York en que fallecieron 2 marinos y más de 20 resultaron heridos.

Por unanimidad de 89 votos, los legisladores autorizaron la salida de la embarcación de la Secretaría de Marina Armada de México del puerto de Acapulco, Guerrero para cumplir con un itinerario que contempla: los puertos de Honolulú, Hawai; Seward, Alaska en Estados Unidos; Victoria, Canadá; San Francisco y San Diego, Estados Unidos, para regresar a Acapulco.

“No enviamos solamente un a barco, enviamos una institución viva, enviamos una tradición naval, enviamos un mensaje de paz, disciplina y de hermandad entre las naciones”, aseveró el presidente de la comisión de Marina del Senado, Carlos Lomelí Bolaños

De acuerdo con el dictamen avalado por la asamblea, este crucero de instrucción forma parte de una estrategia integral de fortalecimiento de la Armada de México, al permitir la formación y capacitación de su personal en escenarios reales de navegación internacional.

El documento subraya que esta misión contribuye a la consolidación del Estado mexicano mediante la protección de los intereses marítimos nacionales, al tiempo que proyecta una presencia soberana, profesional y constructiva en el ámbito global.

Asimismo, se destaca que el crucero “Pacífico Norte 2026” abonará al posicionamiento de México como un país responsable y comprometido con la paz internacional, al fomentar la cooperación y el entendimiento con otras naciones durante su recorrido.

El Buque Escuela “Cuauhtémoc”, considerado un símbolo de la diplomacia naval mexicana, será el encargado de llevar a cabo esta travesía, en la que participarán cadetes y personal naval como parte de su formación profesional.