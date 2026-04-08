Descarta nuevo canciller eventual intervención de EE.UU contra carteles criminales en México

Roberto Velasco Roberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores, ofreció una conferencia en el Patio del Federalismo en el Senado de la República. (Graciela López Herrera)

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, descartó cualquier escenario de intervención del gobierno de Estados Unidos en territorio mexicano para combatir al crimen organizado pues consideró que la relación bilateral se mantiene bajo principios de respeto a la soberanía.

“No estamos en ese escenario, en este momento hay una cooperación, insisto, respetuosa, nosotros vamos a trabajar para que eso siga siendo así y por supuesto que además vamos a seguir trabajando en nuestro país para que nuestra sociedad pues pueda siempre sentirse segura en su país”, afirmó

Durante su primer encuentro con medios tras ser ratificado por el Senado, el canciller fue cuestionado sobre versiones de posibles acciones directas del gobierno estadounidense contra grupos criminales en México pero insistió en que hay una relación “respetuosa”.

Recalcó que la cooperación en materia de seguridad entre ambos países continuará, pero bajo reglas claras: respeto a la soberanía, integridad territorial, confianza mutua, responsabilidad compartida y cooperación sin subordinación.

El titular de la SRE aseguró que México mantendrá una relación “respetuosa” con Estados Unidos, pero sin permitir injerencias externas.

“Vamos a trabajar para que la cooperación siga siendo así”, sostuvo

Destacó que existe una Estrategia Nacional de Seguridad en marcha con resultados positivos en la reducción de delitos e insistió en que cualquier colaboración internacional se dará en el marco del respeto pleno a las decisiones del Estado mexicano.

Sobre denuncias de presuntas irregularidades y actos de corrupción en representaciones diplomáticas, Velasco explicó que ya existen mecanismos institucionales para su atención.

Indicó que los casos señalados se encuentran en revisión por el Comité de Ética de la Cancillería y el Órgano Interno de Control, instancias responsables de investigar y, en su caso, sancionar.

Respecto al voto en contra del Partido Acción Nacional y del Partido Revolucionario Institucional a su nombramiento, Velasco dijo respetar las posturas, aunque atribuyó el desacuerdo al debate sobre el informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

Aclaró que el gobierno mexicano no niega la crisis de desapariciones ni el dolor de las víctimas, pero cuestiona aspectos técnicos del informe, particularmente lo que consideró una “extralimitación” en la interpretación del concepto de desaparición forzada.

El canciller afirmó que México seguirá colaborando con el sistema de Organización de las Naciones Unidas, aunque impulsará mecanismos alternativos de cooperación y defenderá su postura en instancias multilaterales.

Señaló que el informe será analizado en la Asamblea General, donde México dialogará con otros países para exponer su posición.

Velasco también reiteró que México mantendrá su política histórica de solidaridad con Cuba, y buscará reactivar mecanismos de cooperación energética y ayuda humanitaria, incluidos posibles apoyos en electricidad para hospitales.

Asimismo, adelantó que se trabaja en la definición de la agenda internacional de la presidenta Claudia Sheinbaum, con posibles visitas a países como Brasil.

En otro tema, aseguró que México está listo para la inauguración del Mundial 2026, que organizará junto con Estados Unidos y Canadá, destacando que será un evento histórico para el país.

Finalmente, informó que la Cancillería dará seguimiento a la investigación sobre la muerte de un mexicano en custodia del ICE en un centro de detención en Los Ángeles, California, en espera de los resultados forenses, además de preparar un recurso legal como “amigo de la corte”.