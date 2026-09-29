Infarto agudo al miocardio El IMSS Estado de México promueve autocuidado y atención oportuna del Infarto Agudo del Miocardio, a los pacientes diagnosticados recomienda mantener sus tratamientos médicos sin interrupciones

La doctora María Trinidad Sánchez Ramírez, coordinadora auxiliar de Servicios de Prevención y Promoción de la Salud, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, recordó que una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes es la hipertensión arterial, padecimiento en el cual intervienen factores hereditarios, así como sobrepeso, obesidad, sedentarismo y dietas con alto contenido de sodio y carbohidratos.

En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora este 29 de septiembre, agregó que otra enfermedad frecuente es la cardiopatía isquémica, la cual puede manifestarse como una angina inestable —que ocasiona dolor opresivo en el pecho debido a una obstrucción vascular en las arterias del corazón— o evolucionar hasta un infarto agudo, cuando la interrupción del flujo sanguíneo ocasiona daño al tejido cardiaco.

Ante ello, la especialista hizo un llamado a la derechohabiencia, en particular a personas que viven con diabetes, hipertensión, colesterol alto, obesidad o tabaquismo, a solicitar atención médica inmediata ante señales de alerta como: dolor intenso en el pecho, falta de aire acompañada de sudoración fría o pérdida del conocimiento.

El llamado, sostuvo, es a adoptar hábitos saludables y reconocer oportunamente los síntomas de una emergencia cardiaca para acudir de inmediato a los servicios de Urgencias.

Precisó que en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) de la región se brinda orientación preventiva e integral, además, subrayó, la estrategia Código Infarto se

encuentra activa en los 11 hospitales de esta jurisdicción y recomendó a las y los pacientes diagnosticados no interrumpir sus tratamientos.

Mencionó que antes, los pacientes que sufrían un evento cardiaco debían realizar diversos trámites administrativos y operativos que podían retrasar el diagnóstico y la canalización especializada.

Hoy, dijo, con la estrategia Código Infarto, los pacientes con sospecha de infarto agudo de miocardio son clasificados como ‘código rojo’ en el área de Triage, para tener un ingreso directo a la sala de choque de urgencias y su atención inmediata”.

A fin de fortalecer este protocolo de atención, el IMSS Estado de México Oriente mantiene capacitación continua para el personal clínico y administrativo que interviene en la atención del síndrome coronario agudo, lo que contribuyen a reducir los tiempos de atención y favorecer una intervención oportuna ante casos de infarto.