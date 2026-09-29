Andy López Beltrán está bajo la mira de EU: ¿Por qué se le investiga, según el NYT?

Andrés Manuel López Beltrán Hijo de expresidente AMLO estaría siendo investigado, según reportaje de NYT. (cuartoscuro)

The New York Times reportó que Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, está siendo investigado por dos agencias federales estadounidenses. Lo vinculan a crimen organizado y huachicol fiscal.

¿Por qué investigan a Andrés Manuel López Beltrán, según NYT?

Andrés Manuel López Beltrán, conocido coloquialmente como “Andy”, estaría siendo investigado por dos agencias federales. Así lo reportó The New York Times, medio que asegura haber hablado con cinco personas ligadas a las investigaciones, quienes pidieron permanecer en el anonimato.

De acuerdo con el reportaje, las autoridades indagan sobre posibles vínculos con el crimen organizado y contrabando de combustible. Esta última acusación surge un día después de que se cuestionara a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre acusaciones que algunos medios nacionales hacen a Jorge Almícar Olán, quien es cercano a López Beltrán, también de huachicol fiscal.

Los señalamientos hacia López Beltrán llegan mes y medio después de que al hijo del expresidente le revocaran la Visa estadounidense, medida con la cual expresó desacuerdo y criticó a autoridades estadounidense.

“No sobra asegurar que dichos funcionarios no cuentan con ninguna prueba contra mi persona, acerca de algún acto inmoral o delictivo, porque siempre he guiado mi vida pública y privada con ideales, principios y honestidad infundidos por mis padres y practicados por convicción en mi quehacer político”, afirmó López Beltrán en la carta.

De acuerdo con el reportaje, López Beltrán también se habría puesto en contacto con funcionarios estadounidense este año. No informan sobre el posible motivo del contacto, pero las reuniones no se habrían concretado.

Cabe destacar que los señalamientos del medio no representan una acusación formal ante la corte ni significan que el hijo del exmandatario enfrente un proceso penal en Estados Unidos. En México, la Fiscalía General de la República no ha recibido evidencia concreta que compruebe las acusaciones que se hacen en contra de López Beltrán.