En Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, ante huracán “Polo”, IMSS mantiene atención médica

Infraestructura IMSS por Polo IMSS reporta que ante el paso del huracán Polo, se reforzaron las medidas preventivas y evacuaciones en unidades médicas y hospitales de Baja California Sur y Sinaloa, sin que se hayan registrado afectaciones

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que ninguna de sus unidades médicas sufrió daños estructurales, los hospitales operan al cien por ciento, se mantiene un monitoreo permanente y acciones preventivas ante el impacto del huracán “Polo”.

Desde su Centro Virtual de Operaciones en Emergencias (CVOED), en el reporte de las 12:00 horas se destacó que el huracán se localiza actualmente en el Golfo de California y registra vientos sostenidos máximos de 120 kilómetros por hora y rachas de hasta 150 kilómetros por hora.

Ante estas condiciones, el CVOED reporta que las unidades médicas del IMSS operan bajo estrictos protocolos de seguridad y continuidad de los servicios.

Se detalló que en el estado de Baja California Sur se realizó la evacuación preventiva de las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 10 de López, No. 3 Villa Insurgentes y No. 4 San Carlos; el Hospital General de Subzona con Medicina Familiar No. 2, en Ciudad Constitución, funciona con normalidad luego de atender filtraciones menores; en tanto, el Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1, en La Paz, opera al 100 por ciento de su capacidad funcional.

En Sonora sólo se reportaron lluvias leves y vientos fuertes, sin afectaciones a la infraestructura. Asimismo, se mantiene el monitoreo directo de los hospitales de segundo nivel ubicados en la zona de influencia del huracán.

Asimismo, en Sinaloa se realizó la evacuación preventiva de las Unidades Médicas Rurales de Lázaro Cárdenas y Jitzámuri. Aunque se presentan inundaciones en el exterior de las unidades, la infraestructura no registra daños, y se activó un albergue en Lázaro Cárdenas, donde actualmente se resguardan seis familias.

El Instituto Mexicano del Seguro Social resaltó que se mantiene atento a las indicaciones de la Coordinación Nacional de Protección Civil y del Servicio Meteorológico Nacional.