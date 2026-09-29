INE designa a Ernesto Santana Bracamontes como presidente del IEPC Jalisco

Designa Consejo General del INE Presidencia del Organismo Público Local de Jalisco

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la designación de Ernesto Santana Bracamontes como presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC Jalisco), cargo que desempeñará durante un periodo de siete años.

Durante la sesión, el consejero Uuc-kib Espadas Ancona explicó que la designación derivó de un proceso de selección abierto en el que participaron 61 personas, quienes fueron evaluadas en distintas etapas para determinar los perfiles que podrían ocupar la Presidencia del organismo electoral local.

Del total de registros, 38 correspondieron a hombres, 22 a mujeres y uno a una persona no binaria. Tras la revisión de los requisitos legales, 54 personas fueron consideradas aptas para continuar en el proceso y presentar el examen de conocimientos.

Posteriormente, 29 personas avanzaron a la etapa de ensayo, mientras que 27 realizaron el cotejo documental. Finalmente, 19 obtuvieron un dictamen idóneo —ocho mujeres y 11 hombres— y pasaron a las etapas de valoración curricular y entrevista.

Espadas Ancona señaló que, debido a que se trató de la designación de una sola persona y la convocatoria fue emitida bajo una modalidad mixta, la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales presentó al Consejo General una lista con dos propuestas de distinto género.

El consejero indicó que ambas personas propuestas contaban con el perfil requerido para formar parte del órgano superior de dirección del IEPC Jalisco.

Luego de la votación del Consejo General, Ernesto Santana Bracamontes fue designado como presidente del organismo electoral jalisciense.

El nuevo titular rendirá protesta y asumirá formalmente el cargo el 1 de octubre de 2026, durante una sesión solemne del órgano máximo de dirección del IEPC Jalisco.

INE da seguimiento a situación presupuestal de organismos electorales

En otro punto de la sesión, el Consejo General recibió el sexto informe sobre el seguimiento de la situación presupuestal de los Organismos Públicos Locales (OPL), con corte al 17 de septiembre.

El documento contiene información sobre los recursos solicitados, aprobados y ministrados durante el ejercicio fiscal 2026, así como las ampliaciones presupuestales gestionadas para garantizar la operación de los organismos y la organización de los procesos electorales locales.

De acuerdo con el informe, 18 OPL han solicitado ampliaciones presupuestales para atender necesidades operativas, actividades vinculadas con la preparación de elecciones locales y, en algunos casos, mecanismos de participación ciudadana.

Durante la presentación del informe, Espadas Ancona señaló que el Instituto Electoral del Estado de Colima es el único organismo que permanece en un nivel de seguimiento alto.

Explicó que Colima solicitó 24 millones de pesos adicionales, pero hasta el momento únicamente le han sido autorizados 7 millones de pesos, situación que, según el consejero, resulta insuficiente para cubrir su operación durante el último cuatrimestre del año y las actividades relacionadas con el inicio del proceso electoral.

Asimismo, informó que los organismos electorales de Guerrero, Hidalgo, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí y Yucatán permanecen en un nivel de seguimiento medio debido a recortes presupuestales respecto de los recursos solicitados.

El informe señala que estas reducciones podrían generar dificultades para la operación de los organismos y para las actividades de preparación de los procesos electorales locales.

OPL presentan primeros anteproyectos presupuestales para 2027

Por primera vez, el reporte incluyó información sobre los anteproyectos de presupuesto de los OPL para el ejercicio fiscal 2027.

Hasta el momento, nueve organismos electorales locales ya aprobaron sus respectivos anteproyectos, que contemplan recursos para su operación ordinaria, la organización de los procesos electorales 2026-2027 y el inicio de los trabajos preparatorios de las elecciones judiciales previstas para 2028.

Algunos de los anteproyectos también incluyen recursos para implementar mecanismos de participación ciudadana.

El INE señaló que el seguimiento presupuestal busca identificar las condiciones financieras de los organismos electorales locales y dar seguimiento a los recursos necesarios para que puedan cumplir con sus atribuciones legales y con las tareas vinculadas a los próximos procesos electorales.